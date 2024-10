DOVE CI SONO ELEZIONI, C'E' L'INGERENZA RUSSA - PUTIN HA SPESO 15 MILIONI DI DOLLARI PER COMPRARE IL VOTO DEGLI ELETTORI MOLDAVI E INFLUENZARE LE PRESIDENZIALI, CHE SI TERRANNO IL 20 OTTOBRE. I CITTADINI DOVRANNO ANCHE DECIDERE SE INSERIRE O MENO IN COSTITUZIONE L'OBIETTIVO DI ADERIRE ALL'UNIONE EUROPEA, E "MAD-VLAD" VUOLE OSTACOLARE IL PROGETTO - NELLA COMPRAVENDITA DI VOTI SONO STATE COINVOLTE QUASI 130MILA PERSONE - PERNO DELL'OPERAZIONE È IL BUSINESSMAN MOLDAVO-ISRAELIANO (FILO-RUSSO), ILAN SHOR...

Estratto dell’articolo di Davide Cancarini per www.ilfattoquotidiano.it

putin moldavia

La volontà della Russia di influenzare la vita politica delle ex repubbliche sovietiche è cosa nota. Ma scoprire come concretamente questo è messo in atto non può che colpire. Gli occhi del Cremlino sono da mesi puntati sulla Moldavia, dove il 20 ottobre si terrà una giornata elettorale dalla portata storica: i cittadini moldavi saranno infatti chiamati alle urne per le elezioni presidenziali e un contestuale referendum per decidere se inserire nella costituzione nazionale l’obiettivo di aderire all’Unione Europea.

ILAN SHOR

L’ultima notizia che arriva dalla repubblica dell’Europa orientale è che Mosca avrebbe investito, solamente durante il mese di settembre, almeno 15 milioni di dollari per comprare i voti di decine di migliaia di cittadini moldavi in vista della chiamata alle urne ormai prossima.

I dettagli dell’operazione orchestrata dalla Russia sono stati forniti dalla polizia di Chisinau, che ha dichiarato come quasi 130mila persone sarebbero state coinvolte in questo schema di compravendita di voti. L’operazione sarebbe stata messa in piedi anche grazie al contributo del controverso politico e uomo d’affari moldavo di origine israeliana Ilan Shor, condannato lo scorso anno per aver partecipato al furto di un miliardo di dollari dalle banche moldave.

MOLDAVIA E TRANSNISTRIA

Quest’ultimo è uno degli oppositori più accesi all’eventuale adesione all’UE del suo Paese e il suo ruolo, oltre che di persone a lui vicine, sarebbe stato quello di favorire l’ingresso in Moldavia del denaro servito poi a portare avanti lo schema corruttivo, realizzato anche grazie all’utilizzo di Telegram.

Chiaro l’obiettivo dell’iniziativa segreta: far naufragare il referendum tenendo lontana la Moldavia dalle influenze europee e contestualmente ottenere l’elezione di candidati favorevoli alla Federazione russa. [...]

transnistria.

Il clima attorno alla tornata elettorale è incandescente: lo scorso giugno gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada hanno messo in guardia dall’attivismo russo per influenzare le elezioni presidenziali e incitare alle proteste, soprattutto mediante l’utilizzo di fake news e attraverso la propaganda online, in caso di mancata vittoria di un candidato filorusso. L’attuale presidente, la filoeuropea Maia Sandu, dovrà vedersela con altri dieci candidati alla carica di leader del Paese, tra cui alcuni apertamente favorevoli a Mosca e altri la cui idea è quella di un bilanciamento tra ovest ed est.

ILAN SHOR

I sondaggi danno in vantaggio Sandu, ma se all’apparentemente scontato ballottaggio del 3 novembre dovesse arrivare una figura politica favorevole al Cremlino, la partita potrebbe farsi davvero serrata.

Sulla Moldavia pesa anche la sua posizione geografica. Il Paese condivide infatti un lungo confine con l’Ucraina e al suo interno vi è la presenza di due entità territoriali, la repubblica autoproclamatasi indipendente della Transnistria e la Gagauzia, ufficialmente facenti parte della repubblica moldava ma i cui governi spingono per l’indipendenza, guardano a Mosca e hanno storicamente rapporti a dir poco difficili con Chisinau.

Negli scorsi mesi la tensione è salita soprattutto in Transnistria, dove sono di stanza un numero di soldati russi che dovrebbe aggirarsi attorno alle duemila unità: a fine febbraio il parlamento locale ha chiesto aiuto alla Russia per interrompere il presunto blocco economico imposto dalla Moldavia. [...]

maia sandu maia sandu MAIA SANDU