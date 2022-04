8 apr 2022 12:43

DOVE DIAVOLO È FINITA L’AMANTE DI PUTIN? L’EX GINNASTA ALINA KABAEVA SI È ECLISSATA DAL GIORNO DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA: IL SUO NOME È SPARITO ANCHE DAL SITO DI NMG, IL COLOSSO DEI MEDIA CHE DIRIGE DAL 2014 (CON UN LAUTO STIPENDIO DA 10 MILIONI DI EURO) - PRIMA DELLA GUERRA, C’ERANO PROVE CHE VIVESSE IN SVIZZERA, TANTO CHE ERANO PARTITE ANCHE ALCUNE PETIZIONI PER ESPELLERLA. MA ORA C’È CHI DICE CHE SI TROVI IN UN RIFUGIO DI LUSSO IN SIBERIA, FATTO ALLESTIRE DAL POTENTE AMANTE…