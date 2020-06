DOVE VA CONTE TRA UNA GIORNATA E L’ALTRA A VILLA DORIA PAMPHILJ? COME DA TRADIZIONE, IL PREMIER SI RIFUGIA IN GRAN SILENZIO A PUNTA ROSSA, A SAN FELICE CIRCEO. È UN LUOGO A CUI IL FU AVVOCATO DEL POPOLO NON SA RESISTERE E DOVE SI SOLLAZZA TRA RISTORANTE E SPIAGGIA – IL CAFFÈ DELLA CHIRICO E LA FILA DI STEFANO ROLANDO ALLE POSTE: I VELENI DI FERRONI PER “IL TEMPO”

Gianfranco Ferroni per "il Tempo"

Il presidente del consiglio si rifugia sempre a Punta Rossa

giuseppe conte al mare con la fidanzata olivia paladino

Dove è andato il premier Giuseppe Conte, tra una giornata e l’altra a Villa Doria Pamphilj? Come da tradizione, ora che è cominciata la bella stagione, il presidente del consiglio ha abbandonato la capitale e in gran silenzio è approdato a Punta Rossa, a San Felice Circeo.

hotel punta rossa san felice circeo

Un posto a cui non sa resistere. Il complesso, situato a soli cento chilometri da Roma, immerso nel parco Nazionale del Circeo, “sorge su tre ettari di giardino botanico con varietà di piante tropicali che degrada dolcemente fino al mare, di fronte alle isole Pontine”, come indicano sul sito internet di Punta Rossa. E qui Conte si diverte, tra il ristorante e la spiaggia. Come ha fatto nella pausa tra le giornate del summit romano.

GIUSEPPE CONTE AL MARE

***

annalisa chirico foto di bacco (2)

Caffè per Chirico, posta per Rolando

Visioni romane: ieri, a mezzogiorno, ecco la giornalista (e non solo) Annalisa Chirico a piazza San Lorenzo in Lucina, al bar Ciampini, a prendere un caffé. E poco più in là, a piazza San Silvestro, si nota Stefano Rolando, già potentissimo direttore generale e capo dipartimento informazione ed editoria alla presidenza del consiglio dei ministri, all’ultimo posto di una lunghissima fila, per riuscire ad entrare nell’ufficio postale.

***

stefano rolando

Meloni ricorda il senatore Bertacco

"Non ce l'ha fatta il senatore Stefano Bertacco, tra i migliori combattenti che la Destra italiana abbia potuto vantare. Quando l'ho visto l'ultima volta, dieci giorni fa, ho pensato che la vera forza non ha bisogno di essere aggressiva": parole di Giorgia Meloni, pronunciate ieri per ricordare il senatore di Fratelli d'Italia e assessore ai servizi sociali, lavoro, istruzione e personale del comune di Verona.

stefano bertacco giorgia meloni

Bertacco si è spento all'ospedale di Borgo Roma, dove era stato ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi della malattia che lo aveva colpito l'anno scorso: aveva 57 anni. Cresciuto politicamente nel Movimento sociale italiano, Bertacco era poi confluito in Alleanza Nazionale per poi passare recentemente a Fratelli d'Italia. E' stato a lungo impegnato anche nell'associazione Agaras, a sostegno della Comunità di San Patrignano.

Nella giornata di domani, mercoledì, a Verona è stato proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta. Il sindaco scaligero Federico Sboarina ha ricordato che “c'era sempre anche in questi ultimi giorni in lui un grande ottimismo che ti faceva pensare che ce l'avrebbe fatta. Io perdo un grande amico e la città perde un pezzo importante della sua vita". Per l’intera settimana l’attività del consiglio comunale veronese, commissioni e capogruppo comprese, viene sospesa per lutto e in forma di rispetto.

***

Cafiero de Raho, protocollo con Eurispes

cafiero de raho foto di bacco

La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, guidata dal procuratore Federico Cafiero De Raho, e l’istituto Eurispes, presieduto da Gian Maria Fara, hanno siglato un nuovo protocollo d’intesa e di collaborazione istituzionale. L’accordo rinnova il piano triennale, già attivo a partire dal 2017, per l’analisi e l’approfondimento di dati e informazioni.

La convenzione viene inoltre ampliata impegnando i due enti a coordinare congiuntamente l’attività dell’Osservatorio permanente sulla sicurezza, nominandone, di comune accordo, il presidente e i due vicepresidenti e costituendo, al contempo, un comitato scientifico composto da studiosi, docenti, rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine, esperti che a diverso titolo operano nel settore della sicurezza, della lotta alle mafie e al terrorismo.

CAFIERO DE RAHO

Per de Raho, “con il lavoro dell’osservatorio avremo l’opportunità di approfondire le tendenze in atto e anticipare scenari e avviare azioni mirate di contrasto al crimine organizzato”.

***

Con Gualtieri, Gse per le fonti rinnovabili

Il Gse, Gestore dei servizi energetici, società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze guidato da Roberto Gualtieri, con il presidente Francesco Vetrò e l’amministratore delegato Roberto Moneta, ha incontrato la delegazione del Coordinamento Free, guidata dal presidente Giovanni Battista Zorzoli, per discutere le criticità relative ai temi inerenti l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia.

ROBERTO GUALTIERI

L’incontro ha allargato le prospettive di sviluppo delle attività congiunte, con il Coordinamento Free che ha sottolineato quanto sia importante che il Gse dia impulso a tutte le attività e alle conseguenti decisioni necessarie a supportare gli operatori nel raggiungimento degli obiettivi del Piano nazione energia e clima, nei settori di efficienza e delle rinnovabili.

Free ha auspicato che il Gse completi la propria struttura, dando piena operatività a tutte le direzioni, anche identificando forme di coordinamento tra le loro attività, segnalando la necessità di riaprire i tavoli di confronto con le associazioni, all’interno dei quali possano essere affrontati i problemi principali incontrati dagli operatori al fine di registrarne le soluzioni, in modo da potere avere sicurezze nello svolgimento delle proprie attività.