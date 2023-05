3 mag 2023 13:53

DOVEVAMO USARE IL PNRR PER RILANCIARE L'ITALIA E FINIREMO A COSTRUIRE PALLOTTOLE – IL COMMISSARIO EUROPEO THIERRY BRETON SPIAZZA TUTTI: “I PAESI POTRANNO UTILIZZARE I FONDI DEL PNRR PER PRODURRE MUNIZIONI” – COME E' POSSIBILE? LA SPIEGAZIONE DI BRETON: “IL RECOVERY FUND SERVE PER LA TRANSIZIONE VERDE, DIGITALE E LA RESILIENZA, LA DIFESA FA PARTE DEL TERZO PILASTRO” - E' UN MEZZO ASSIST ALL'ITALIA CHE, INCAPACE DI USARE I FONDI PER PROGETTI MIGLIORI, FINIRA' AD ASSEMBLARE MUNIZIONI...