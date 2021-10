22 ott 2021 20:08

DA DRAGHI ALTRA BATOSTA PER IL "CAPITONE" - IL PREMIER A BRUXELLES ARCHIVIA QUOTA 100, UNA DELLE MISURE "BANDIERA" DELLA LEGA SULLE PENSIONI: "HO SEMPRE DETTO CHE NON LA CONDIVIDO, HA DURATA TRIENNALE E NON VERRÀ RINNOVATA" - SALVINI HA GIÀ DOVUTO INGOIARE IL RIFINANZIAMENTO PER UN ULTERIORE MILIARDO DEL REDDITO DI CITTADINANZA… - ORA L'INTERO PACCHETTO PREVIDENZIALE RISCHIA DI ESSERE STRAVOLTO