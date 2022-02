sergey razov

1 - S'IMPENNA IL PREZZO DEL GAS SUL MERCATO DI AMSTERDAM (CHE E' IL RIFERIMENTO DEL METANO PER L'EUROPA) - DOPO L'ATTACCO RUSSO ALL'UCRAINA, I FUTURE SONO SALITI FINO A UN MASSIMO DEL 41%, A 125 EURO AL MEGAWATTORA...

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-impenna-prezzo-gas-mercato-amsterdam-che-39-300779.htm

MARIO DRAGHI E VLADIMIR PUTIN

2 - UCRAINA: LA FARNESINA CONVOCA L'AMBASCIATORE RUSSO

(ANSA) - Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio l'Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov.

L'Ambasciatore Sequi - fa sapere la Farnesina - ha espresso al diplomatico russo la ferma condanna del Governo italiano per la gravissima, ingiustificata e non provocata aggressione di Mosca ai danni dell'Ucraina, che costituisce una chiara e netta violazione del diritto internazionale.

3 - AMB. RUSSO, ITALIA MANTENGA POLITICA PONDERATA VERSO MOSCA

(ANSA) - L'ambasciatore di Mosca a Roma, Sergey Razov, "ha espresso l'auspicio che, rispetto alla situazione ucraina, l'Italia mantenga quella politica ponderata che tradizionalmente caratterizza le relazioni bilaterali tra Russia e Italia". Lo scrive in una nota l'ambasciata russa, dopo la convocazione stamani del diplomatico alla Farnesina.

meme sul viaggio di luigi di maio in ucraina e russia 4

4 - GAS: RALLY AD AMSTERDAM (+25%) MA RITRACCIA DA MASSIMI AVVIO

(ANSA) - Continua a volare il gas sul mercato di Amsterdam in scia all'attacco russo all'Ucraina e ai rischi che il quadro geopolitico comporta per le forniture di Mosca all'Europa. I future di quello che è il benchmark del prezzo del metano in Europa avanzano del 25,4% a 111,5 euro al megawattora, pur ripiegando dal massimo di 125 euro (+41%) segnato in apertura di contrattazioni.

5- L'ITALIA DRAGHI NON VA A MOSCA E IL CREMLINO SI INFURIA

Francesco Grignetti e Ilario Lombardo per "la Stampa"

luigi di maio mario draghi

In ballo c'è più di un viaggio. C'è la necessità di tenere il più compatto possibile il fronte comune tra Unione europea e Nato. È la premessa che nelle ultime 24 ore ha portato Mario Draghi a ridefinire le prossime mosse dell'Italia sull'Ucraina e ad annullare per il momento la visita a Mosca. Da palazzo Chigi spiegano che non se ne parla «finché non vi saranno segnali distensivi».

mario draghi joe biden

È il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, d'accordo con il presidente del Consiglio, a motivare questa decisione, durante un'informativa urgente al Senato: «Riteniamo che non ci possano essere nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione».

UCRAINA - BOMBARDAMENTI RUSSI A KIEV

La reazione dei russi, di fonti del ministero degli Esteri, è immediata, corrosiva: «La diplomazia è stata creata per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi e degustare piatti esotici a ricevimenti di gala. I partner occidentali devono imparare a usare la diplomazia in modo professionale». Il botta e risposta si allungherà per tutta la giornata.

UCRAINA - BOMBARDAMENTI RUSSI A KIEV

«Non cediamo a provocazioni - fanno sapere però dalla Farnesina -. Lavoriamo per scongiurare la guerra». La linea, spiega Di Maio, è condivisa con gli alleati e i partner europei. Anche il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian hanno annullato gli incontri previsti con l'omologo russo Sergej Lavrov.

incontro luigi di maio sergei lavrov

Ma è anche il segno che il tavolo del dialogo sta traballando sempre di più. A Firenze, di fronte a vescovi e cardinali riuniti a discutere di Mediterraneo e immigrazione, Draghi sfodera toni più duri del solito. «Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati».

truppe russe a rostov

È un passaggio nel discorso sulla pace, inserito in coda dopo l'aggravarsi della crisi e lo strappo di Putin sul Donbass: «In momenti di crisi - dice Draghi - dobbiamo ancora più difendere i valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la fratellanza, la tolleranza». Il governo italiano un'idea ce l'avrebbe su come superare la prova. Ed è una scommessa sull'Europa unita. Di Maio un po' lo dice chiaramente nel suo discorso in Parlamento, un po' lo fa capire.

olaf scholz vladimir putin

«Sosteniamo - enuncia - la ripresa di un'interlocuzione fra Unione europea e Russia a un livello adeguato alla gravità della crisi». Dietro c'è una critica implicita al fallimento delle iniziative di Macron e Scholz. E dunque: «Occorrerà compiere una valutazione approfondita soprattutto con Francia e Germania sulle reali prospettive del formato Normandia».

meme sull incontro putin macron 3

Già perché è lì, nel quadrangolare Russia-Ucraina-Francia-Germania, dove l'Italia non era ammessa, che si registra il disastro diplomatico. E poi c'è la ricaduta sul gas. Anche qui, è il momento di uno scatto della Ue, seguendo il modello di successo dei vaccini. Di Maio parla dell'esigenza «di un coordinamento europeo nella fase non solo di stoccaggio del gas, ma anche e soprattutto di formazione dei contratti di fornitura». Quanto alle sanzioni, «per essere efficaci, devono fungere da deterrente contro ulteriori azioni militari ed essere, quindi, a nostra opinione, sostenibili, proporzionate, graduali».

meme sul viaggio di luigi di maio in ucraina e russia 5 MEME SULL INCONTRO TRA MACRON E PUTIN VLADIMIR PUTIN OLAF SCHOLZ DRAGHI DI MAIO UCRAINA - BOMBARDAMENTI RUSSI A KIEV MATTEO SALVINI - SERGEY RAZOV - GIANLUCA SAVOINI attacco russia in ucraina ucraina truppe meme sul viaggio di luigi di maio in ucraina e russia 3 meme sul viaggio di luigi di maio in ucraina e russia 2 meme sul viaggio di luigi di maio in ucraina e russia 1