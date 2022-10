DRAGHI, ANZI DRAGHISSIMO! - MARIO DRAGHI È STATO ACCOLTO DA UN GRANDE APPLAUSO AL SUO ULTIMO CONSIGLIO EUROPEO E ADDIRITTURA IL PRESIDENTE CHARLES MICHEL HA POSTATO UN VIDEO SU TWITTER: "GRAZIE MARIO, TI AUGURIAMO IL MEGLIO. WHATEVER IT TAKES" - DOPO GLI APPLAUSI MARIOPIO HA MANDATO UN MESSAGGIO AL CENTRODESTRA: "L'UE È UN CONCETTO RILEVANTE PER TUTTI I NOSTRI PAESI. TUTTI GUARDANO ALL'UE COME A UNA FONTE DI SICUREZZA, STABILITÀ E PACE"

Grazie Mario. We wish you the very best for the future. Whatever it takes. pic.twitter.com/QGhmpOGrW6 — Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022

sergio mattarella mario draghi

1 - DRAGHI, UE CHIAVE PER STABILITÀ E SICUREZZA, RICORDIAMOLO

(ANSA) - "L'Ue è un concetto rilevante per tutti i nostri Paesi. Tutti guardano all'Ue come a una fonte di sicurezza, stabilità e pace: dobbiamo tenerlo a mente come stella polare per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi". Lo ha detto Mario Draghi - stando a una fonte europea - rispondendo ai colleghi del Consiglio Europeo dopo la proiezione della clip di commiato e il giro di applausi.

mario draghi a praga

2 - APPLAUSI PER DRAGHI AL CONSIGLIO EUROPEO

(ANSA) - Un caloroso applauso rivolto al premier uscente Mario Draghi dai leader Ue ha aperto oggi la seconda giornata dei lavori del Consiglio europeo.

3 - MICHEL, 'GRAZIE MARIO E AUGURI: WHATEVER IT TAKES'

(ANSA) - "Grazie Mario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Whatever it takes". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel - pubblicando anche il videotributo trasmesso al Consiglio - citando la frase simbolo dell'ex presidente della BCE.

MARIO DRAGHI E MARIO MONTI mario draghi a praga.