DRAGHI È UN CATTIVO COMUNICATORE? – ALESSANDRO SALLUSTI CRITICA SUPER-MARIO: “IL PEGGIOR COMUNICATORE NELLA STORIA DEI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO” - MA ALESSANDRA GHISLERI NON È D’ACCORDO: “HA PARLATO AI CITTADINI E AI POLITICI, LA PAROLA UNITÀ RIVOLTA A TUTTI. LA GENTE È FAVOREVOLE A UN LOCKDOWN BREVE CON UNA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE A TAPPETO. È PASSATO UN ANNO ESATTO E LE PERSONE VORREBBERO CHE…”

1 – ALESSANDRA GHISLERI CONTRO ALESSANDRO SALLUSTI: "MARIO DRAGHI IL PEGGIORE DI TUTTI?", OCCHIO AL SONDAGGIO

Da www.liberoquotidiano.it

Alessandra Ghisleri non è d'accordo con Alessandro Sallusti che nel suo editoriale su Il Giornale ha definito "Mario Draghi il peggior comunicatore nella storia dei presidenti del Consiglio".

Ospite a Omnibus, su La7, la sondaggista sostiene di essere di tutt'altra opinione rispetto al video-messaggio del premier Draghi: "Ha parlato ai cittadini e ai politici, la parola unità rivolta a tutti". In questo momento la tenuta psicologica della gente è molto bassa, gli italiani sono stanchi e provati", continua la Ghisleri. "In tutte le regioni ci sono difficoltà, arriviamo sempre tardi".

"Questa rincorsa è stancante ", aggiunge la sondaggista. "Un eventuale lockdown deve essere molto ben giustificato. Secondo i nostri sondaggi, e anche quelli fatti da altri istituti, la gente è favorevole a un lockdown breve con una campagna di vaccinazione a tappeto", rivela la Ghisleri.

"C'è la necessità di una tenuta e di un coordinamento tra stato centrale e regioni e siccome la pandemia si sta espandendo ed è passato un anno esatto la gente vorrebe che le istituzioni si organizzassero".

Alessandro Sallusti si era riferito a Mario Draghi come "il peggiore comunicatore nella storia dei presidenti del Consiglio" commentando il suo primo discorso agli italiani, un messaggio registrato di pochi minuti.

"Sguardo fisso alla telecamera come un neofita del video, traballante nella voce, ingessato nella postura, nessuna concessione alla ricerca del consenso, Draghi è stato un vero disastro nell'epoca dei social e dei clic", ha scritto nel suo editoriale.

Ma detto questo, Sallusti lo ha anche elogiato: "Mario Draghi è il primo presidente a dirci come stanno le cose e non come vorremmo - o vorrebbe lui, che è poi la stessa cosa -, che stessero. Concetto riassumibile in una frase del suo discorso che andrebbe incorniciata e imparata a memoria da qualsiasi politico: "Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile".

2 – ZERO NELLA FORMA LODE ALLA SOSTANZA

Alessandro Sallusti per “il Giornale”

Ieri Mario Draghi si è rivolto per la prima volta direttamente agli italiani con un messaggio registrato di pochi minuti. Devo essere sincero: ho visto all'opera il peggior comunicatore nella storia dei presidenti del Consiglio.

Sguardo fisso alla telecamera come un neofita del video, traballante nella voce, ingessato nella postura, nessuna concessione alla ricerca del consenso, Draghi è stato un vero disastro nell'epoca dei social e dei clic. Ma c'è un «ma» grosso come una casa. Detto tutto questo, Mario Draghi è il primo presidente a dirci come stanno le cose e non come vorremmo - o vorrebbe lui, che è poi la stessa cosa -, che stessero.

Concetto riassumibile in una frase del suo discorso che andrebbe incorniciata e imparata a memoria da qualsiasi politico: «Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile». Dopo anni di «vedremo», «faremo», «studieremo» spacciati per fatti e verità acquisite, sentire il comandante in capo dire «non voglio promettere» ci lascia più tranquilli e ottimisti sul futuro, più o meno come immagino lo furono non voglio fare paragoni eccessivi - gli inglesi già in guerra con Hitler ascoltando il primo discorso di Winston Churchill premier di emergenza: «Non ho nulla da offrirvi se non fatica, lacrime e sudore».

Realismo e pragmatismo al posto di prese per i fondelli e previsioni farlocche è uno scambio che facciamo volentieri, al diavolo l'efficacia mediatica e il consenso social. La sintesi del discorso di Draghi è che non è finita, ma finirà quanto prima tanto più si starà uniti, e il richiamo mi pare di capire non è soltanto per la litigiosa classe politica ma vale anche per la comunità scientifica, la classe dirigente (per esempio quella scolastica) e in ultima istanza tutti noi. Il nostro mestiere è raccontare ciò che accade, polemiche e divisioni comprese.

Continueremo a farlo, ma anche a sostenere che nei prossimi due mesi bisognerà fare ciò che serve costi quel che costi. Altri due mesi di sacrifici per meritarci prima un'estate e poi una vita quasi normale. L'alternativa, come ha spiegato ieri Draghi con quel «solo cose realizzabili» davvero non c'è né può esserci.

