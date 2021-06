DRAGHI D’AMERICA – QUESTA SETTIMANA POTREBBE ESSERCI IL PRIMO FACCIA A FACCIA TRA BIDEN E SUPER-MARIO: LE DIPLOMAZIE SONO AL LAVORO PER UN BILATERALE A MARGINE DEL G7 IN CORNOVAGLIA, CHE SI CONCLUDERÀ SABATO – IL PRESIDENTE AMERICANO ARRIVA IN EUROPA CON L’OBIETTIVO DI CONSOLIDARE LA “LEGA TRA LE DEMOCRAZIE” IN FUNZIONE ANTI CINA. E VISTO IL VUOTO DI LEADERSHIP IN UE (LA MERKEL PENSIONANDA E MACRON RISCHIA DI PERDERE LE ELEZIONI IL PROSSIMO ANNO) L’UNICO INTERLOCUTORE AFFIDABILE È “MARIOPIO”

joe biden

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

Joe Biden dovrebbe incontrare Mario Draghi, in un bilaterale a margine del G7 che comincerà venerdì e si concluderà sabato 12 giugno in Cornovaglia. Le diplomazie, secondo le indiscrezioni filtrate a Washington, ci «stanno lavorando» e quindi non c' è ancora un annuncio ufficiale. Il presidente americano sbarca oggi in Gran Bretagna.

mario draghi saluta biden consiglio europeo

Domani è già fissato il colloquio con il padrone di casa, il premier Boris Johnson. Non sarà un atto di formale cortesia. Lo stesso Biden ha scritto in un articolo per il Washington Post che intende «confermare la relazione speciale che esiste tra Stati Uniti e Regno Unito».

angela merkel e joe biden

Nell' Unione Europea diversi analisti si erano illusi che la Brexit potesse favorire un legame più stretto tra Stati Uniti e Francia, oppure tra Stati Uniti e Germania o, ancora, tra Stati Uniti e Italia. Non sarà così: il primo viaggio europeo di Biden inizia nel segno della continuità: «La relazione speciale» con Londra non si tocca.

MARIO DRAGHI A OPORTO

Nello stesso tempo, però, il «Commander in Chief» si presenta con un obiettivo ambizioso: consolidare «la lega tra le democrazie» in funzione anti-Cina. Sarà questo il vero tema politico del G7, o perlomeno dei bilaterali che si stanno programmando. Al momento Jen Psaki, portavoce dello Studio Ovale, si limita a annunciare che «il presidente vedrà diversi leader di altri Paesi». Quasi certamente la cancelliera tedesca Angela Merkel e, appunto, il presidente del Consiglio italiano.

joe biden e il vaccino contro il coronavirus

Sarebbe il primo faccia a faccia tra Biden e Draghi. I due hanno avuto occasione di partecipare insieme a riunioni multilaterali online, come la conferenza sul clima con 40 capi di Stato e di governo, organizzata a fine aprile dalla Casa Bianca. A Washington c' è indubbiamente nuova attenzione per le mosse dell' esecutivo Draghi e della variopinta coalizione che lo sostiene.

mario draghi angela merkel

I temi per il confronto sono tanti. In cima alla lista, naturalmente, i rapporti politici, economici e commerciali con la Cina, anche se il governo Conte II aveva già rassicurato gli americani sulla gestione del 5G. Biden, tra l' altro, ha preso nota della spinta italiana sul climate change e ha registrato il consenso, sia pure condizionato, sulla «global minimum tax». Poi ci sono le questioni militari e geopolitiche: il ritiro dall' Afghanistan; la stabilizzazione della Libia; le preoccupazioni per l' aggressività nel Mediterraneo della Russia. Un capitolo importante è la Turchia.

joe biden recep tayyip erdogan 3

Il presidente Usa ha deciso di affrontare direttamente Erdogan. Si vedranno in privato, a latere del vertice Nato, in programma a Bruxelles, il 14 e il 15 giugno. Dipartimento di Stato e Pentagono seguono con aperta preoccupazione l' imprevedibile protagonismo di Erdogan nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

L' 8 aprile Draghi lo definì pubblicamente «un dittatore» con cui comunque bisogna fare i conti. Un giudizio che sembra largamente condiviso, in modo bipartisan, dalla politica Usa. Biden, però, vuole recuperare il dialogo con Erdogan e quindi chiederà anche a Draghi di fare da sponda.

Macron e Draghi Summit Porto joe biden draghi merkel pittsburgh, joe biden presenta l american jobs plan 1