14 lug 2022 19:34

DRAGHI E’ SALITO AL QUIRINALE PER PRESENTARE LE DIMISSIONI A MATTARELLA. E ORA COSA SUCCEDE? GLI SCENARI POSSIBILI - IL CAPO DELLO STATO PUO’ RINVIARE ALLA CAMERE DRAGHI PER CHIEDERE LA FIDUCIA. A QUESTO PUNTO I 5 STELLE POTREBBERO VOTARE A FAVORE, FACENDO RIENTRARE LA CRISI – NEL CASO IN CUI LE DIMISSIONI DI MARIOPIO SIANO IRREVOCABILI INIZIEREBBERO NUOVE CONSULTAZIONI. UNA DELLE IPOTESI È CHE…