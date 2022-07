20 lug 2022 17:11

DRAGHI SI È ROTTO IL CAZZO (E NON LO NASCONDE PIÙ) – INSOFFERENTE E ARRABBIATO, “MARIOPIO” HA FATTO UNA BREVISSIMA REPLICA IN CUI HA SOSTANZIALMENTE MANDATO A QUEL PAESE I PARTITI – POI HA CHIESTO DI VOTARE LA FIDUCIA SULLA RISOLUZIONE CASINI: IL CENTRODESTRA HA GIÀ DETTO CHE NON LO FARÀ. E CONTE? DOPO ESSERE STATO PRESO A MALE PAROLE SUL SUPER-BONUS, SARÀ DIFFICILE INGOIARE QUESTO BOCCONE…