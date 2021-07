DRAGHI TIRA DRITTO – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA DATO IL VIA LIBERA ALLE NOMINE DI CARLO FUORTES E MARINELLA SOLDI COME AMMINISTRATORE DELEGATO E PRESIDENTE DELLA RAI. MA ALLA EX CEO DI DISCOVERY POTREBBE MANCARE LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI IN VIGILANZA: AL MOMENTO LE MANCANO I VOTI DI M5S, LEGA E FORZA ITALIA…

carlo fuortes foto di bacco (1)

Rai: via libera del Cdm a nomine Fuortes e Soldi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, alle nomine di Carlo Fuortes e Marinella Soldi per i vertici della Rai. L'indicazione è formalmente arrivata dal ministro dell'Economia Daniele Franco, in accordo con il premier Mario Draghi. (ANSA).

marinella soldi

BORDELLO RAI – I GRILLINI IN MODALITÀ DI MAIO SFANCULANO LA SCELTA DI CONTE, SALVINI E RONZULLI SEGANO L’UOMO DELLA MELONI, E CHI RISCHIA DI PRENDERLO IN QUEL POSTO È DRAGHI: ALLA SOLDI POTREBBE MANCARE LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI NECESSARIA A RATIFICARNE LA NOMINA A PRESIDENTE DELLA TV PUBBLICA. COMPLICE, ANCHE, IL MALUMORE IN CASA 5S: FU DIFATTI LA EX CEO DI DISCOVERY A TRATTARE L'ACQUISTO DEL FAMOSO DOCUMENTARIO ‘FIRENZE SECONDO ME’ REALIZZATO DA RENZI - SE LA SOLDI VERRÀ IMPALLINATA IN VIGILANZA, SIMONA AGNES POTRÀ RIENTRARE IN CORSA. ED ESSERE INCORONATA LEI PRESIDENTE

simona agnes

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/bordello-rai-ndash-grillini-modalita-maio-sfanculano-276680.htm