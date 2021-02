Draghi s’è riposato, a quanto pare. pic.twitter.com/Y8QKp1reJ6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 7, 2021

DAGOREPORT

TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI SU CONTE CHE VOLEVA DRAGHI ALLA COMMISSIONE UE

Ieri sui social il tweet di Selvaggiona Lucarelli, in modalità “orfanella di Conte”, in cui ha riproposto il video del 5 settembre scorso del Conte Casalino ospite della festa del “Fatto'', ha avuto un rimbalzo anche nello staff di Mattarella e di Draghi, facendo lievitare ancor di più l’irritazione della Mummia Sicula e di Dragonball nei confronti del carciofaro con banchetto davanti a Palazzo Chigi.

Mattarella Draghi

Da perfetto statista che non rivela mai i suoi colloqui con esponenti istituzionali, flautato con il suo gné-gné preferito, Conte rivela: "Quando si è lavorato per nuova una commissione Ue fu proposto innanzitutto Timmermans ma alla fine non andò a buon fine. Subito dopo io stesso cercai di creare consenso per Draghi, lo avrei visto bene come presidente della Commissione Ue. Lo ho incontrato perché non volevo spendere il suo nome invano ma lui mi disse che non si sentiva disponibile perché era stanco della sua esperienza europea".

E a mo’ di irridente epigrafe, Selvaggia commenta: ‘’Draghi s’è riposato, a quanto pare’’...

VIDEO - CONTE/DRAGHI

https://video.corriere.it/politica/conte-volevo-proporre-draghi-come-presidente-commissione-europea-mi-disse-che-era-stanco/d4199d68-ef7b-11ea-94cc-1f80cc642b17

MARCO TRAVAGLIO SELVAGGIA LUCARELLI CARTACANTA 1