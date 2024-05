IL DRAGONE E LA CAROTA – I CINESI INTENSIFICANO LA PRESSIONE MILITARE SU TAIWAN MA NEL FRATTEMPO MOSTRANO IL VOLTO BUONO CON GIAPPONE E COREA DEL SUD: PER LA PRIMA VOLTA IN 5 ANNI CI SARÀ UN SUMMIT TRILATERALE, A SEUL – I NEGOZIATI VERTERANNO SU UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO A TRE, PER “RAFFORZARE LA SUPPLY CHAIN" - XI JINPING SI MUOVE ANCHE PER LA PACE IN MEDIORIENTE: HA INVITATO I PRESIDENTI DI EGITTO, TUNISIA, ED EMIRATI ARABI A PECHINO...

XI JINPING

CINA, VISITA DEI PRESIDENTI DI EGITTO, TUNISIA ED EAU

(ANSA) - Su invito del presidente cinese Xi Jinping, il re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, i presidenti dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi, della Tunisia Kais Saied e degli Emirati arabi uniti (Eau) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan "effettueranno visite di stato in Cina e parteciperanno alla cerimonia di apertura della decima Conferenza ministeriale del Forum di cooperazione tra Cina e Stati arabi". Lo riferisce una nota della portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, precisando che l'evento è in programma da domani 28 maggio fino al primo giugno.

GIAPPONE, COREA NORD LANCERÀ UN SATELLITE ENTRO IL 4 GIUGNO

(ANSA) - La Corea del Nord ha notificato al Giappone il piano sul lancio di un razzo per la messa in orbita di un satellite nella finestra temporale che va da oggi fino alla mezzanotte del 3 giugno. Lo riferisce l'agenzia nipponica Kyodo, in base a quanto comunicato dalla guardia costiera di Tokyo.

L'avviso sui programmi spaziali di Pyongyang è maturato mentre il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, il premier cinese Li Qiang e quello giapponese Fumio Kishida apprestano a tenere a Seul il loro primo incontro trilaterale in circa 5 anni, in cui è probabile che l'evoluzione delle minacce nordcoreane debba avere un posto di rilievo nell'agenda dei lavori.

kim jong un assiste a un'esercitazione militare 5

Secondo il piano, sono tre le aree in cui è possibile la caduta di detriti: due a ovest della penisola coreana e l'altra a est dell'isola di Luzon, nelle Filippine. In Nord ha reso pubblico un ambizioso programma spaziale per lanciare altri tre satelliti quest'anno dopo il primo da ricognizione militare amandato in orbita a novembre.

L'iniziativa voluta dal leader KIm Jong-un è arrivata malgrado le critiche internazionali secondo cui qualsiasi lancio utilizzando la tecnologia dei missili balistici viola le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. La settimana scorsa, l'esercito sudcoreano ha dichiarato di aver rilevato segni evidenti di Pyongyang sui "preparativi di lancio di un satellite spia militare in un sito di lancio sulla costa occidentale".

LI QIANG - SUMMER DAVOS

Gli osservatori hanno affermato che il Nord sembra intenzionato ad accelerare sulle risorse di intelligence, sorveglianza e ricognizione poiché è molto indietro rispetto ai Paesi alleati, nonostante la sua attenzione allo sviluppo di sistemi d'arma, inclusi missili balistici lanciati da sottomarini e armi nucleari tattiche.

CINA INVITA ALLA 'MODERAZIONE' NELLA PENISOLA COREANA

(ANSA) - Il premier cinese Li Qiang ha esortato tutte le parti a "esercitare moderazione" nella penisola coreana, incontrando a Seul il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida, nel primo summit trilaterale in circa 5 anni.

kim jong un assiste a un'esercitazione militare 2

Li, nel resconto dell'agenzia statale Xinhua, ha invitato a "prevenire ulteriori complicazioni" nel giorno in cui la Corea del Nord ha notificato a Tokyo il piano sul lancio di un razzo per la messa in orbita di un satellite nella finestra temporale che va da oggi fino alla mezzanotte del 3 giugno.

PECHINO-TOKYO-SEUL, NEGOZIATI SU ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO

(ANSA) - Cina, Giappone e Corea del Sud hanno deciso di "accelerare" i negoziati su un accordo di libero scambio a tre, in base alla dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice trilaterale di Seul. I premier cinese Li Qiang e nipponico Fumio Kishida, e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol hanno detto che lavoreranno "per rafforzare la supply chain", dando slancio ai colloqui sul patto di libero scambio arenatisi a inizio 2020 in gran parte per il Covid-19. "Il sistema di cooperazione trilaterale dovrebbe essere rafforzato. Abbiamo deciso di tenere vertici trilaterali regolari", ha notato Yoon in una conferenza stampa congiunta.

