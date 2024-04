IL DRAGONE HA I CAPELLI GRIGI – SE I CINESI SOPRA I 60 ANNI FORMASSERO UN PAESE, SAREBBE IL QUARTO PIÙ POPOLOSO AL MONDO: SONO 297 MILIONI (IL 21% DEL TOTALE), IN AUMENTO A 520 MILIONI ENTRO IL 2050 - NEL 2023 LA POPOLAZIONE TOTALE CINESE È DIMINUITA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO, LA FORZA LAVORO DEL PAESE SI È RIDOTTA E, DI CONSEGUENZA, ANCHE L'ECONOMIA CINESE RISCHIA DI FRENARE - ATTENZIONE ALL'INDIA: DOVE IL 47% DELLA POPOLAZIONE HA MENO DI 25 ANNI...

Articolo de “The Economist” – Dalla rassegna stampa di “Epr Comunicazione”

CALO DEMOGRAFICO CINA

Se gli anziani della Cina formassero un proprio Paese, sarebbe il quarto più popoloso al mondo, subito dopo l'America. Questo Stato dai capelli d'argento sarebbe anche in rapida crescita. La popolazione cinese over 60 è di 297 milioni di persone, pari al 21% del totale. Entro il 2050 si prevede che queste cifre raggiungeranno i 520 milioni e il 38%.

Tuttavia, i demografi descrivono il futuro della Cina come più grigio e più piccolo. Infatti, mentre le coorti più anziane crescono, quelle più giovani non crescono. Nel 2023 la popolazione totale cinese è diminuita per il secondo anno consecutivo. La forza lavoro del Paese si è ridotta per la maggior parte dell'ultimo decennio.

popolazione indiana supera quella della cina

Di conseguenza, anche l'economia cinese rischia di ridursi. Con un enorme carico di assistenza all'orizzonte, il governo percepisce un disastro imminente. Finora i suoi sforzi si sono concentrati sull'aumento del tasso di fertilità (nascite medie per donna), che si attesta a 1,2, ben al di sotto del 2,1 necessario per mantenere stabile la popolazione.

Ora, però, si parla di adattamento. Durante il suo discorso sullo stato della nazione, il mese scorso, il primo ministro Li Qiang, 64 anni, ha delineato quella che ha definito una "vigorosa strategia nazionale" sull'invecchiamento, che comprende tutti gli aspetti, dai programmi assicurativi alla riforma delle pensioni.

LA MAPPA DELLE POPOLAZIONI GLOBALI TRA CINQUE ANNI

La Cina non è l'unico Paese ad affrontare il declino demografico. Si prevede che le popolazioni di Giappone, Italia, Corea del Sud e molti altri Paesi si ridurranno a un ritmo ancora più rapido nei prossimi due decenni. L'età media in Giappone ha sfiorato i 50 anni, mentre in Cina è di circa 40 anni. Si potrebbe sostenere che la Cina abbia un altro vantaggio: il suo governo autocratico non ha bisogno di soddisfare gli elettori anziani, la cui influenza elettorale spesso distorce la politica nelle democrazie. In effetti, in Cina gli anziani si aspettano poco dallo Stato.

CINA - CRISI DEL MODELLO ECONOMICO

I funzionari cinesi, quindi, non sembrano avere motivo di essere timidi. Oltre a essere vigoroso, ci si sarebbe aspettati che il piano del signor Li fosse audace. Finora, però, i leader cinesi non hanno portato avanti il tipo di riforme necessarie al Paese per sfuggire al suo destino demografico. E più aspettano, più il loro compito diventa difficile – scrive The Economist.

In generale, la Cina deve affrontare tre grandi sfide. La prima è come contrastare il calo della forza lavoro per evitare un rallentamento della crescita del PIL. Negli ultimi quarant'anni l'economia si è espansa in media di un vertiginoso 9% all'anno, grazie a un aumento della popolazione adulta in età lavorativa. Ora, però, molti di questi lavoratori stanno raggiungendo l'età della pensione.

CENSIMENTO POPOLAZIONE

Peggio ancora, la Cina sta invecchiando prima di diventare ricca. Nel 2008, quando la popolazione giapponese ha iniziato a diminuire, il suo PIL pro capite era già di circa 47.500 dollari in dollari attuali. Quello della Cina è di soli 21.000 dollari. Potrebbe quindi dover rinunciare ad alcuni investimenti che aumentano la produttività per spendere di più per proteggere i suoi cittadini che invecchiano.

Tuttavia, la Cina può fare molto per mantenere la sua economia in crescita. Per cominciare, potrebbe aumentare l'età pensionabile per ottenere una pensione pubblica. Quelle cinesi sono tra le più basse al mondo. La maggior parte degli uomini può smettere di lavorare a 60 anni. Le donne che lavorano negli uffici possono andare in pensione a 55 anni e quelle che lavorano nelle fabbriche a 50 anni. Da quando queste regole sono state fissate nel secolo scorso, l'aspettativa di vita media in Cina è passata da meno di 60 anni a quasi 80 anni.

anziani cinesi ballano in piazza

"Se gli anziani cinesi dovessero avere la stessa partecipazione alla forza lavoro del Giappone - un obiettivo non molto ambizioso - nel 2035 ci sarebbero circa 40 milioni di persone in più al lavoro", scrive Bert Hofman dell'Università Nazionale di Singapore. I funzionari cinesi hanno ventilato l'idea di riforme fin dal 2008, ma solo ora sembrano fare sul serio. Gli osservatori si aspettano un aumento graduale dell'età pensionabile a partire dal prossimo anno.

Nel frattempo, la Cina può utilizzare meglio i lavoratori che ha. La metà dei cinesi di età compresa tra i 20 e i 24 anni ha frequentato un'università o un istituto professionale, rispetto ad appena il 7% di coloro che stanno per andare in pensione. Nelle zone rurali, tuttavia, poche persone superano la scuola superiore.

Migliorare le competenze di questo gruppo sarebbe molto utile. Hofman ritiene che, a parità di altre condizioni, la contrazione della forza lavoro costerà alla Cina un punto percentuale di crescita del PIL ogni anno nel prossimo decennio. Ma una forza lavoro che lavora più a lungo e con un livello di istruzione migliore potrebbe annullare questo effetto.

anziani cinesi ballano in piazza 4

I cambiamenti non dovrebbero fermarsi qui. I funzionari devono riflettere meglio su cosa fanno i lavoratori cinesi e dove lo fanno. Circa un quarto di loro lavora in agricoltura, rispetto a meno del 3% nei Paesi ricchi.

Il leader supremo della Cina, Xi Jinping (70 anni), parla molto di potenziare l'industria manifatturiera avanzata per creare posti di lavoro ad alta produttività. È probabile che questi posti di lavoro si trovino nelle città. Ma l'hukou, o sistema di registrazione delle famiglie, ostacola la circolazione dei lavoratori. Il tasso di urbanizzazione del Paese è di circa il 65%. Dovrebbe puntare al 75-80%, sostiene Alicia Garcia-Herrero della banca Natixis.

anziano yi nelle montagne cinesi di daliang

A lungo termine, i demografi ritengono che l'aumento dei macchinari e della tecnologia per il risparmio di manodopera contribuirà a compensare la riduzione della forza lavoro. La Cina ha circa 400 robot ogni 10.000 lavoratori, un numero superiore a quello della maggior parte dei Paesi. Ma è ancora meno della metà del livello di automazione della Corea del Sud. La Cina sta cercando di recuperare il ritardo.

Secondo l'International Federation of Robotics, un organismo del settore, nel 2022 la metà di tutti i robot industriali installati nel mondo sarà installata in Cina. Supponendo che il Paese sia in grado di raddoppiare il numero di queste macchine fino a 3 milioni entro il 2050, "il 'dividendo robotico' potrebbe compensare più della metà della futura carenza di manodopera", secondo uno studio guidato da ricercatori dell'Università degli Studi Esteri di Pechino.

Se la prima sfida della Cina è come produrre il maggior numero possibile di beni e servizi con una forza lavoro ridotta, la seconda è come assicurarsi che gli anziani abbiano un diritto sufficiente su questi beni. Al momento, molti anziani fanno affidamento sulle loro famiglie per il sostegno. Questo potrebbe far piacere a Xi, che parla spesso della virtù confuciana della pietà filiale. Poco dopo il suo arrivo al potere nel 2012, la Cina ha reso illegale per i bambini trascurare i genitori. Ma con meno giovani in circolazione, gli anziani dovranno sempre più mantenersi da soli.

anziani cinesi

Le pensioni sono la soluzione nella maggior parte dei Paesi e la Cina ha i suoi programmi. Il più grande fondo statale si basa sui contributi dei dipendenti e delle aziende. Paga in media circa 3.600 yuan (500 dollari) al mese, ovvero circa il 50% di quanto i beneficiari guadagnavano prima di andare in pensione. Questo dato si confronta con oltre il 60% dell'OCSE, un club di Paesi ricchi.

Tuttavia, i beneficiari cinesi ricevono abbastanza per pagare le spese di base nella maggior parte delle aree urbane. Ma il fondo copre solo i lavoratori dipendenti delle città, meno della metà della forza lavoro. Un programma separato che copre il resto della forza lavoro si basa, per la maggior parte, su sussidi statali. In media, paga appena 200 yuan al mese.

anziane cinesi

La mancanza di generosità non è l'unico problema. Con l'aumento del numero di pensionati, questi programmi si stanno esaurendo. Secondo le proiezioni di un think tank governativo, il più grande è destinato a fallire entro il 2035. Per mantenerli entrambi agli attuali livelli di prestazioni, la spesa dovrebbe raddoppiare entro il 2050, raggiungendo il 10% del PIL (in Gran Bretagna, invece, la spesa per le prestazioni dei pensionati è pari a circa il 5% del PIL).

Per alleggerire l'onere, il governo sta cercando di convincere un maggior numero di persone a sottoscrivere pensioni private. Dal 2022 i lavoratori possono accantonare risparmi in conti fiscalmente differiti, accessibili al momento del pensionamento. Finora si sono iscritte solo 50 milioni di persone (attratte da incentivi come sconti sulle bollette telefoniche). La maggior parte dei conti è ancora vuota. I funzionari sostengono che i lavoratori non capiscono l'importanza della pianificazione pensionistica. Ma un problema più profondo è che molti cinesi non si fidano dei prodotti finanziari, preferendo investire i loro soldi in immobili.

anziani cinesi ballano in piazza 3

Il governo si trova quindi a dover fare delle scelte difficili. Potrebbe fare pressione sulle aziende affinché contribuiscano maggiormente al più ampio piano pensionistico statale. Attualmente, molte aziende più piccole eludono questa responsabilità. Oppure il governo potrebbe aumentare le tasse per colmare il deficit di finanziamento. Ciò comporterebbe una riforma radicale del sistema fiscale, sostiene Christine Wong dell'Università Nazionale di Singapore. Il gettito fiscale cinese rappresenta circa il 20% del PIL, rispetto a una media del 34% nell'area OCSE.

Un'altra opzione è quella di rendere i regimi pensionistici statali ancora meno generosi. Ma questo rischia di mandare in povertà un numero maggiore di anziani. A differenza di molti Paesi occidentali, in Cina gli anziani tendono a essere più poveri rispetto alle generazioni più giovani, che hanno prosperato maggiormente durante gli anni del boom economico.

anziani cinesi

Uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Pechino ha rilevato che nel 2020 il 13% degli ultrasessantenni cinesi vivrà con meno di 300 yuan al mese. Questa opzione sembra quindi non essere praticabile. "Continueremo ad aumentare le pensioni di base per i pensionati", ha dichiarato Li il mese scorso.

Per il governo sarà già abbastanza difficile garantire che gli anziani abbiano un diritto sufficiente alla produzione del Paese. Ma deve anche assicurarsi che l'economia produca i prodotti giusti per soddisfare le esigenze della popolazione anziana. Questa è l'ultima sfida, e il governo si affida alle forze di mercato per l'allocazione delle risorse.

Li ha promesso di "sviluppare l'economia d'argento", un termine usato per descrivere i beni e i servizi destinati agli anziani. Secondo le stime ufficiali, il settore avrà un valore di 30 miliardi di yuan entro il 2035, rispetto agli attuali 7 miliardi.

xi jinping con una corona d oro

Le aziende intravedono opportunità, producendo ad esempio apparecchiature mediche in grado di monitorare la salute degli anziani a casa e di allertare i medici in caso di emergenza. È aumentata la domanda di integratori alimentari come il calcio (per le ossa che invecchiano). Secondo gli analisti, il mercato dei pannolini per adulti potrebbe superare quello dei prodotti per l'infanzia entro il 2025.

Nel frattempo, lo Stato sta sovvenzionando gli investimenti privati in tutto, dai robot da compagnia alla terapia genetica anti-invecchiamento. Stanno emergendo anche nuovi tipi di lavoro. Gli accompagnatori retribuiti, ad esempio, accompagnano gli anziani in ospedale e offrono loro sostegno emotivo.

Ma quando si tratta di servizi di assistenza più consistenti, l'entità della domanda è tale che il governo dovrà farsi avanti. Con l'aumento del numero di anziani affetti da malattie croniche e disabilità, il costo potenziale dell'assistenza a lungo termine a livello nazionale triplicherà fino a raggiungere i 247 miliardi di dollari all'anno entro il 2050, secondo le stime dei ricercatori della Chongqing Technology and Business University.

xi jinping in tibet

In città come Shanghai, dove le casse locali sono ricche, il governo sembra fare un lavoro decente. I funzionari hanno lanciato un programma di ristrutturazione delle case degli anziani, aggiungendo ascensori, corrimano e allarmi. In alcuni distretti sono state costruite mense comunitarie a basso costo, che effettuano consegne a domicilio. I funzionari sovvenzionano anche i servizi di bagno a domicilio per le persone disabili o affette da demenza, prendendo atto di una pratica comune in Giappone.

La maggior parte delle amministrazioni locali, tuttavia, è a corto di denaro. Le case di cura che gestiscono sono scadenti o hanno lunghe liste d'attesa. C'è poi il problema del personale. La Cina ha 500.000 assistenti formati. Ne ha bisogno di 6 milioni, secondo le stime dell'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Nelle zone rurali, i funzionari si affidano a quelli che chiamano progetti di "mutuo soccorso", in cui gli anziani più giovani aiutano a prendersi cura di quelli più anziani.

foto di xi jinping in tibet 2

Per ora pochi si lamentano. Molti hanno vissuto periodi ben più difficili, come la grande carestia cinese (dal 1959 al 1961) e la Rivoluzione culturale (dal 1966 al 1976). Lauren Johnston, dell'Università di Sydney, definisce gli anziani cinesi la "generazione che succhia". In effetti, sono stati costretti a farlo quando il governo ha eliminato la maggior parte delle restrizioni sul covid-19 alla fine del 2022, senza essersi adeguatamente preparato a una grande ondata della malattia.

Si pensa che oltre 1 milione di persone siano morte nei mesi successivi. La maggior parte di loro era anziana. Il Partito Comunista al potere, che ha coperto il vero numero di morti, non ha pagato un vero prezzo politico.

Ma i leader cinesi non ignorano completamente i sentimenti degli anziani. Infatti, uno dei motivi per cui così tanti sono morti di covirus è che il governo si è rifiutato di imporre la vaccinazione per paura di un contraccolpo da parte degli anziani. La prossima generazione di anziani potrebbe avere richieste più consistenti.

xi jinping in tibet

Nel 2049 il partito festeggerà i 100 anni di governo. Per allora mezzo miliardo di cinesi avrà più di 60 anni. Saranno cresciuti durante l'epoca del boom e si aspetteranno di trascorrere gli anni del tramonto in tutta comodità. Se il partito sbaglia, i suoi maggiori critici non saranno i giovani liberali, ma i vecchi bisbetici.