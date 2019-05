2 mag 2019 13:00

DUE 'PISTOLA' IN FONDINA - VITTORIO FELTRI SOSTIENE LA LEGITTIMA DIFESA (“SE NON VOLETE CHE VI SPARINO NON ENTRATE IN CASA ALTRUI”) E MATTEO SALVINI GONGOLA: “VITTORIO, TI VOGLIO BENE” - FELTRI NEL SUO EDITORIALE AVEVA SCRITTO: "I CRITICI DELLA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA SONO TUTTI QUELLI DELLA SINISTRA BEOTA…”