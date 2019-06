DUE CUORI A SPASSO - SALVINI SFIDA L’AFA E PASSEGGIA PER ROMA, MANO NELLA MANO, CON LA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI: DOPO UN APERITIVO I DUE PICCIONCINI HANNO SFILATO PER LE VIE DEL CENTRO DIRETTI ALLA CASA DEL VICEPREMIER, CHE HA DRIBBLATO I CRONISTI – EDITORIALISTI DI TUTTA EUROPA, “FINANCIAL TIMES” IN TESTA, CONTRO "IL TRUCE" E IL PIANO SUI MINI-BOT, : “POTREBBE FAR SALTARE L’EUROZONA” – VIDEO

1 - IL VICEPREMIER A ROMA MATTEO SALVINI CON FRANCESCA VERDINI PRIMA DEL VERTICE A PALAZZO CHIGI

Da “la Repubblica”

matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 11

Dopo i risultati dei ballottaggi, Matteo Salvini ha passeggiato nel centro di Roma con la compagna Francesca Verdini, figlia dell' ex Forza Italia, Denis. Dopo un aperitivo nei pressi di Montecitorio i due si sono avviati verso la residenza romana del leader leghista, passando a piedi anche per piazza Colonna, cercando di dribblare i cronisti. "Dai, ora no, altrimenti dopo non vi parlo...", la battuta del vicepremier. Poi, in tarda serata, l' incontro con Di Maio per il vertice con Conte.

matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 6

2 - L'ALLARME DEL FINANCIAL TIMES "IL LEGHISTA PUÒ FAR SALTARE L' EURO"

Da “la Repubblica”

I mini-bot potrebbero essere il cavallo di Troia di Salvini per far uscire l' Italia dall' Euro. A sostenerlo è il Financial Times in un editoriale di Wolfgang Munchau dal titolo "Come Salvini potrebbe far saltare l' Eurozona". Se l' Italia volesse veramente lasciare l' Eurozona «i mini-bot - secondo Munchau - sarebbero un veicolo anche troppo buono. I fondi extra permetterebbero di tagliare le tasse, e servirebbero come un passo intermedio per l' uscita».

wolfang munchau

Al contrario se uscire dall' Euro non è l' obiettivo allora l' Italia «non deve toccare» i mini-bot, perché se li userà Bruxelles li «conterà come parte del deficit e del debito italiano». E anche solo «il loro annuncio potrebbe scatenare una crisi finanziaria immediata».

Per l' editorialista del Financial Times però l' Ue dovrebbe essere cauta «e aspettare l' autunno prima di andare avanti con la procedura per deficit eccessivo. Il pericolo è che più Salvini viene messo nell' angolo, più è probabile che ricorra ai mini-bot. E quando lo farà, tornerà la crisi dell' Eurozona»

matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 9 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 5 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 4 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 10 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 15 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 12 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 7 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 3 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 2 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 8 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 13 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 16 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 17 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 14 matteo salvini e francesca verdini a spasso per roma 1