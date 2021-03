DUE DPCM, DUE MISURE - IL "FATTO" RANDELLA CHI SBRAITAVA PER I DPCM DI CONTE TEMENDO PER LA TENUTA DEMOCRATICA: "PER QUELLO DI DRAGHI, POLITICI E GIURISTI TACCIONO. PER ADESSO LA RIVOLUZIONE DRAGHIANA È UNA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI IN UN DOCUMENTO PDF" - TRAVAGLIO VS CASSESE: "È SCOMPARSO DAI RADAR. AVEVA DETTO "MAI PIU' DPCM" MA ORA C'E' IL GOVERNO DRAGHI, BUONO PER DEFINIZIONE PERCHÉ NON È PRESIEDUTO DA CONTE E RECLUTA PROTÉGÉ DI CASSESE (DA MATTARELLA JR. ALLA CARTABIA)"

1 - EMERITOCRAZIA

Marco Travaglio per il "Fatto quotidiano"

Non so voi, ma io sono seriamente preoccupato per l'emerito Sabino Cassese, scomparso dai radar da alcuni giorni: più o meno da quando, dopo l'annuncio "Mai più Dpcm, solo decreti", si è saputo che Draghi stava per firmare il primo Dpcm, che conferma e anzi inasprisce l'ultimo di Conte.

Sappiamo bene quali atroci sintomi provochi ciascun Dpcm al fisico del pur arzillo Cassese: arrossamenti cutanei, orticarie, eczemi, bolle, piaghe da decubito. Tant'è che si sospettava che quel diavolo di Conte ne sfornasse a getto continuo per farlo soffrire. […] Ora però il governo Draghi - buono per definizione perché non è presieduto da Conte e recluta protégé di Cassese come se piovesse (da Mattarella jr. alla Cartabia) - ha un'ottima occasione per rimediare. Come? "Condividendo dati e valutazioni con la conferenza Stato-regioni, preparando insieme le decisioni e monitorando congiuntamente la loro esecuzione". Proprio come faceva Conte all'insaputa di Cassese.

[…] proprio quando servirebbe un Cassese con la consueta grinta per avviare anche Draghi alla colonia penale anzi in Siberia per abuso e usurpazione di poteri, l'Emerito scompare. Si chiami dunque Chi l'ha visto?, si mobiliti il soccorso alpino, si sciolgano i cani da valanga. O almeno un altro generale degli Alpini.

2 - MA IL DECRETO BELLO SEMBRA UGUALE A QUELLI BRUTTI BRUTTI DI GIUSEPPE CONTE

Tommaso Rodano per il "Fatto quotidiano"

Orrore! Il Dpcm di Draghi somiglia terribilmente al Dpcm di Conte. Non solo è lo stesso strumento normativo - anche se tacciono le legioni di politici e giuristi in ansia per la tenuta democratica - ma sono proprio spiccicati: stessi colori, stessi paragrafi, stesse formulazioni, stesse parole, contenuti quasi identici. […]

L'ultimo Dpcm contiano del 14 gennaio 2021 era di 29 pagine suddivise in 14 articoli più 25 allegati. Il primo Dpcm del governo dei migliori è di 38 pagine, però divise in 57 articoli molto più snelli, con meno commi, suddivisi a loro volta in 7 capi riassuntivi.

Per adesso la rivoluzione draghiana è una riorganizzazione degli spazi all' interno di un documento in pdf. […]