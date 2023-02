28 feb 2023 14:32

DUE OVAIE, DUE MISURE – MICHELA MURGIA ESCE ALLO SCOPERTO: LE DONNE AL POTERE VANNO BENE SOLO SE SONO DI SINISTRA! – IL POST INSTAGRAM IN LODE DI ELLY SCHLEIN (E CONTRO LA MELONI): “NON ME NE È MAI IMPORTATO NIENTE CHE AVESSE POTERE UNA DONNA A CASO, MENTRE SONO CONTENTA CHE CI SIA QUESTA DONNA ALLA SEGRETERIA DEL PD. PENSO CHE GIORGIA MELONI SIA LA DONNA SBAGLIATA PER NOI NEL PARTITO GIUSTO PER LEI, MENTRE ELLY SCHLEIN È LA DONNA GIUSTA PER NOI NEL PARTITO SBAGLIATO PER LEI..”