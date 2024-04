13 apr 2024 13:40

IL DUELLO MELONI-ELKANN SI TRASFORMA IN UNA GUERRA APERTA TRA GOVERNO E STELLANTIS. IL MINISTRO URSO STRAPARLA E PRETENDE CHE STELLANTIS NON CHIAMI “MILANO” LA SUA AUTOMOBILE FIAT PRODOTTA A VARSAVIA. IL GOVERNO MELONI STRAPPA IL TRATTATO “VIA DELLA SETA” CON PECHINO E “URSS”, CHE FA? INVOCA PIÙ CINA CONTRO IL CEO TAVARES: “PORTI IL SUO PARTNER CINESE IN ITALIA”. IL FOGLIO: “DA EX PRESIDENTE DEL COPASIR, MINACCIAVA A COLPI DI GOLDEN POWER IL DRAGONE. URSO E’ FATTO COSÌ. USA L’INGLESE PER ATTEGGIARSI AD ARCITALIANO, IL CINESE PER MINACCIARE I FRANCESI, IL LATINO PER DARSI UN TONO…"