DUOMO POLITIK - NON DITE ALLA LUCARELLI CHE QUALCUNO VOLEVA CANDIDARE A SINDACO IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI LOMBARDI - BEPPE SALA BATTEZZA LA NUOVA CREATURA DI MANFREDI CATELLA, FACENDO INFURIARE GLI ALTRI OPERATORI IMMOBILIARI - IN REGIONE È FINITO UN AMORE - IL NUOVO STADIO SI FARÀ L'ANNO PROSSIMO, DOPO LE ELEZIONI. FINO AD ALLORA, SE VA BENE A SCARONI, CI SARÀ UN PEZZO DI CARTA CON QUALCHE INTENTO, PER VENDERE IL MILAN - I CANDIDATI A SINDACO NON SANNO DOVE TROVARE I FINANZIAMENTI

Berto Evitandolo per Dagospia

SELVAGGIA LUCARELLI VS MATTEO SALVINI

Non dite a Selvaggia che qualcuno pensava addirittura di candidarlo sindaco, Alessandro Galimberti, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Lombardia... Indovinate per quale schieramento? Poi l'ipotesi è tramontata (anche perché non è mai esistita se non in qualche salotto).

Pare che gli operatori immobiliari di Milano siano alquanto arrabbiati con il sindaco Beppe Sala. E' tutto un coro di mugugni e lamentele. Il motivo? La partecipazione di Beppe Sala al lancio di COIMA ESG City Impact Fund, l'ultima creatura del golden boy Manfredi Catella. Una buona cosa durante l'emergenza economica post Covid? Certamente sì, se non fosse che lo stesso fondo sta partecipando a una gara, attualmente in corso, per aggiudicarsi lo Scalo di Porta Romana. Insomma, i maligni potrebbero equivocare, per questo gli amici hanno detto a Beppe Sala di stare più attento, la prossima volta.

MANFREDI CATELLA FOTO

Sempre a proposito di Manfredi Catella, non fate il suo nome al suo "delfino" Mario Abbadessa, che ha preso il suo posto in Hines. La vulgata che vuole Catella mettere il suo successore per controllare entrambe le società è alquanto falsa: la verità è che Abbadessa e Catella, entrambi nel salotto buono della città, pare non si possano vedere...

In Regione è finito un amore, e quando un amore finisce, può anche finire l'esperienza in giunta. A volte può essere un sollievo, se l'assessorato conta poco.

beppe sala legge se stesso

E ditelo chiaramente ai milanesi che ormai il nuovo stadio si farà l'anno prossimo, dopo le elezioni. Fino ad allora non ci sarà nulla. Se va bene a Scaroni, ci sarà un pezzo di carta con qualche intento, per vendere il Milan (e mettersi in tasca succose royalties)...

Non c'è candidato alle prossime elezioni alle prese con un problema spinoso: i finanziamenti. Tutti quelli che vorrebbero correre stanno cercando di sondare le varie aziende. Anche perché dopo i bilanci disastrosi di quest'anno, andare a chiedere qualcosa all'inizio del 2021 per le Comunali di primavera sarà impresa quanto mai ardua...

Parentesi galante. Lui è un uomo molto molto potente, fidanzato con la figlia di un uomo molto, molto potente. I due sono assai felici, ma i loro nemici raccontano che sono in crisi. Così, ben presto si appresteranno a smentire gli addetti ai livori.

scaroni con moglie foto mezzelani gmt 085