DUOMO POLITIK - REGIONE LOMBARDIA HA SPESO 400 MILIONI DI EURO PER L'EMERGENZA, E VUOLE MANDARE IL CONTO A DOMENICO ARCURI, CHE PERÒ PARE ABBIA RISPOSTO PICCHE. CHE COSA FARÀ LA REGIONE? PAGA DI TASCA SUA? - BORRELLI SNOBBA L'OSPEDALE DI FIERA CON SOMMA DELUSIONE DI BERTOLASO - QUALCUNO RICORDA CHE MAURIZIO CARRARA, PRESIDENTE DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO, È STATO IL TESORIERE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI GIORGIO GORI? - DITE A SALVINI DI METTERE LA MASCHERINA QUANDO ESCE…

angelo borrelli

Berto Evitandolo per Dagospia

- Angelo Borrelli snobba l'ospedale di Fiera. I soliti uscieri hanno riferito di una certa delusione da parte di Guido Bertolaso. L'ex capo della protezione civile è infatti amico assai intimo del suo successore, Borrelli (poi commissariato dal supercommissario Domenico Arcuri). Ma incredibilmente Borrelli oggi è andato a ricevere insieme al ministro per gli affari regionali Boccia i medici italiani che stanno arrivando in Lombardia per aiutare nell'emergenza (sono arrivati prima i cubani, i russi e pure i norvegesi...) Poi, a Palazzo Marino per una conference call con i sindaci dei capoluoghi e infine conferenza stampa alle 14 con Beppe Sala. Ma in Fiera zero, non ci è proprio andato, a vedere quel che ha combinato l'amico Guido Bertolaso. Chissà perché?

guido bertolaso rientra in italia 1

Attenzione attenzione! Seguite i soldi! Regione Lombardia ha speso 400 milioni di euro per l'emergenza, e vuole mandare il conto a Domenico Arcuri, che però pare abbia risposto picche. Che cosa farà la Regione? Paga di tasca sua? Comincia una nuova polemica?

Ricordate a Matteo Salvini che quando esce deve mettere la mascherina! Pare che l'altro giorno sia stato visto in giro a Milano senza, ma nessuno l'avrebbe immortalato (ci sono giornali che pagherebbero oro per la sua foto senza protezione).

DOMENICO ARCURI

Qualcuno ricorda che Maurizio Carrara, presidente del Pio Albergo Trivulzio, è stato il tesoriere della campagna elettorale di Giorgio Gori? Così, tanto per trovare le differenze...

Attenzione a un appalto del Comune di Milano. Si agitano un bel po' di milioni e un bel po' di avvocatoni: pare che l'abbiano assegnato tra il lusco e il brusco, nel bel mezzo del casino Covid...

CRISTINA PARODI E GIORGIO GORI

Chi è che soffia sempre sul fuoco tra Beppe Sala e Attilio Fontana? Perché ormai è chiaro che ci sono i pontieri e ci sono quelli a cui piace la brace bella accesa...

Le mogli dei banchieri sono disperate! Tutti hanno le sale operative nei salotti (molto spaziosi) di casa propria. E alcuni devono pure fronteggiare una sciagura: alcune donne delle pulizie si sono ammalate e le ricche signore smoccolano perché (raramente) devono passare lo straccio sul dedalo di monitor casalingo...

SALVINI CON LA MASCHERINA attilio fontana beppe sala