Jena per “la Stampa” - La dura vita dei grillini: non solo devono imparare a governare, ma anche a sciare.

Goffredo De Marchis per “la Repubblica”

Bisogna guardare gli orari per capire l' imbarazzo dei 5 Stelle di fronte alla vittoria di Milano-Cortina. Luigi Di Maio dichiara alle 19,30, un' ora e mezzo dopo l' annuncio ufficiale. Virginia Raggi invece twitta alle 19,42 battendo il lungo silenzio del vicepremier a 5 Stelle. La più pronta è Chiara Appendino che aspetta solo 25 minuti per congratularsi con i colleghi sindaci. E pensare che avrebbe potuto esserci anche Torino nella candidatura vincente.

Bisogna guardare gli orari perché dietro i ritardi (Matteo Salvini reagisce sui social in quattro minuti netti) si immagina tutto il lavorìo degli staff di comunicazione, l' affannosa ricerca del modo migliore per uscirne, per festeggiare una vittoria che per il Movimento è una sconfitta. I grillini hanno respinto l' Olimpiade estive a Roma del 2024, poi si sono spaccati su queste invernali del 2026. Fu proprio Di Maio a mettere il sigillo sul No a Torino: «Non si spendono soldi pubblici per questi eventi, se ce li vogliono mettere i privati facciano pure». Adesso i Giochi del 2026 rischiano di essere una clamorosa occasione di sviluppo per Cortina e Milano, e un' opportunità sprecata per i 5 Stelle.

A Losanna c' era anche Simone Valente, sottosegretario grillino alle Riforme, e anche lui aveva il sorriso del vincitore.

Giovanni Malagò lo aveva invitato per dimostrare la compattezza del governo.

«Ha vinto un Paese unito», dirà Conte. Ma è proprio il governo ad apparire spaccato nel giorno del successo. Vincono le regioni targate Lega, Lombardia e Veneto, è il grande momento del sottosegretario del Carroccio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, è il trionfo di quel partito del Nord di matrice leghista che vede male l' alleanza gialloverde. Insomma, i 5 stelle sembrano tagliati fuori e non basta - anche se è qualcosa - la recente attribuzione delle finali di tennis Atp a Torino.

Oggi i No tornano indietro come i boomerang, e segnano un' altra ferita nell' intesa tra Salvini e Di Maio, su due idee diverse d' Italia che finora si sono tenute insieme con il collante del potere. Allora tocca mettersi una maschera e fare buon viso a cattivo gioco. «Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa. Lo sport è una cosa straordinaria. E oggi è una giornata importante, proprio perché ha vinto lo sport, la sua purezza e l' entusiasmo di un intero paese », dice con entusiasmo esagerato, dunque sospetto, il ministro dello Sviluppo economico. Quello del No a Torino per intenderci.

La Raggi invece sfida la sorte e affida il suo laconico messaggio a Twitter: «Complimenti a tutti coloro che hanno lavorato a questo risultato. Congratulazioni ai sindaci Sala e Ghedina». I commenti sono feroci, senza pietà. «Ci prende in giro?».

«Ma non si vergogna». «Dibba aveva chiesto al suo meccanico se si dovevano fare le Olimpiadi a Roma». «Doveva stare zitta ». E parolacce, insulti, meme ironici.

Un disastro comunicativo. Ma anche qualcosa di più. Il disvelamento di una profonda delusione e un modello di sviluppo che non fa più presa sui cittadini romani. E forse anche italiani.

