Estratto dell’articolo di Alessandro Barbera Francesco Moscatelli per “la Stampa”

I retropensieri sull'incontro riempiono da ore le conversazioni della politica romana. Partiamo dai fatti, allora: mercoledì scorso Mario Draghi è stato ospite nell'abitazione milanese di Marina Berlusconi. Un faccia a faccia «programmato da tempo» fra due persone che a malapena si conoscevano e che non è passato inosservato a Palazzo Chigi. L'ex premier aveva consuetudine con Silvio, non con i due figli più grandi, coloro ai quali sono passate le redini degli interessi di famiglia, del gruppo Fininvest e le fidejussioni bancarie di Forza Italia.

All'incontro […] era presente l'ex braccio destro del Cavaliere Gianni Letta. Per inciso: da allora lo stesso Letta si è visto due volte a Roma con Fedele Confalonieri e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. Racconta un portavoce del gruppo: la visita è stata «un'occasione di reciproca conoscenza», per discutere anzitutto del rapporto sulla competitività presentato lunedì a Bruxelles dall'ex premier.

La numero uno di Mondadori si ritrova molto nelle riflessioni di Draghi: dei rischi che corre il Continente, della necessità di costruire campioni europei e di andare ben oltre gli istinti sovranisti che albergano nel governo Meloni. […].

L'aspetto interessante della faccenda è che durante il faccia a faccia Marina avrebbe illustrato a Draghi le attività transnazionali di Fininvest: Mediaset è tuttora a capo di uno dei principali network sovranazionali che non a caso si chiama Mfe (Media for Europe). Oltre che sul mercato spagnolo, Mfe è presente in Germania, Austria e Svizzera come azionista al trenta per cento di ProSieben. Negli ultimi tempi Mfe ha messo gli occhi anche sul mercato portoghese.

In sintesi: una strategia di crescita che va nella direzione auspicata dall'ex banchiere centrale: per sopravvivere e competere nel mercato globale occorrono economie di scala.

Durante il pranzo Marina e Draghi avrebbero discusso a lungo anche del Cavaliere. Come è noto il rapporto fra il banchiere e il fondatore di Forza Italia ha avuto alti e bassi: Berlusconi ha sempre rivendicato (a ragione) il sostegno all'ex funzionario del Tesoro per la nomina a governatore della Banca d'Italia e poi al vertice della Banca centrale europea.

L'ultima fase del rapporto personale e politico fra i due è stata più complicata: Berlusconi prima sostenne, e poi insieme a Matteo Salvini fu l'artefice del suo addio da Palazzo Chigi a luglio del 2022. Una crisi che Giorgia Meloni […] subì. Fosse dipeso da lei, il governo Draghi avrebbe dovuto durare più a lungo: la leader di Fratelli d'Italia non era pronta a molte delle scelte difficili che il contesto economico le avrebbero imposto.

[…] anche questa volta Meloni deve fare i conti con l'attivismo della famiglia Berlusconi. […] Proprio questa settimana, mentre a Bruxelles si complicava la trattativa per la nomina di Raffaele Fitto a commissario italiano nel nuovo esecutivo comunitario, Palazzo Chigi ha fatto sapere di aver chiesto un incontro con l'ex banchiere centrale per discutere del suo rapporto sulla competitività.

Un annuncio che è suonato come un messaggio preciso […] l'intenzione di Meloni di contare sul prestigio e l'autorevolezza riconosciuta nel mondo a Draghi per far avere all'Italia il posto che gli spetta nel nuovo scacchiere del potere europeo, nonostante il no della delegazione di Fratelli d'Italia alla conferma di von der Leyen come presidente della Commissione. Non è ancora chiaro quando l'incontro fra Draghi e Meloni avverrà.

Nell'agenda della prossima settimana della premier diffusa ieri non ve ne è traccia. Per questo a Palazzo Chigi la notizia dell'incontro fra Draghi e Marina è suonato disturbante, un'invasione di campo di colei che di fatto controlla le finanze di uno dei due grandi partiti alleati di Meloni.

Che fra le due (Marina e Giorgia) in questo periodo non corra buon sangue, è cosa acclarata. In un'intervista a fine giugno al Corriere della Sera Berlusconi ha detto apertamente di sentirsi più «in sintonia» con la sinistra su temi come l'aborto, il fine vita o diritti di genere. […]. Una fonte autorizzata di Fratelli d'Italia osserva con malizia il «timing dell'incontro», proprio nel giorno in cui Giancarlo Giorgetti, al vertice dei ministri finanziari di Budapest - unico grande Paese che non ha voluto boicottare la protesta contro il presidente ungherese e filorusso Viktor Orban - ha discusso dell'ipotesi di una tassa europea sugli extraprofitti delle imprese. […]

2 - MARINA BERLUSCONI VEDE DRAGHI IDEE COMUNI SU ECONOMIA ED EUROPA

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

Un pranzo per farli conoscere. Mario Draghi e Marina Berlusconi si sono attovagliati a Milano. Due ore a conversare nella residenza di lei, in corso Venezia. Gran cerimoniere, Gianni Letta, che ha organizzato il rendez-vous . Si è saputo solo ieri […] ma il faccia a faccia risale a mercoledì, cioè alle ore calde dell’affare Boccia, con Giorgia Meloni inviperita col Biscione per la partecipazione, poi saltata, dell’ex consulente di Gennaro Sangiuliano su Rete4 , da Bianca Berlinguer. E 24 ore dopo l’invito della premier all’ex capo della Bce, che dovrebbe essere ricevuto a Palazzo Chigi la prossima settimana per discutere del suo rapporto sul futuro della competitività europea.

Di questo si sarebbe discusso, nell’incontro tra la primogenita di Berlusconi e l’ex premier che anche FI contribuì a silurare, nella pazza estate del 2022. Di economia, debito comune, delle ricette per salvare l’Unione. Proposte a cui Marina si era detta interessata da tempo, che in buona parte condivide e di cui intendeva discutere a quattr’occhi. Anche perché Cologno da anni punta forte sugli investimenti nel continente e Pier Silvio Berlusconi, non è un mistero, ha in mente di creare il secondo polo europeo delle tv.

Si tratterebbe dunque di un «incontro di cortesia pianificato da tempo, che rientra nella prassi di incontri che la presidente Berlusconi svolge in qualità di imprenditore», così lo ha definito un portavoce della manager al timone del gruppo Fininvest. Nonostante la precisazione, tra Palazzo Chigi e via della Scrofa è scattato l’allarme. Perché la notizia del faccia a faccia è trapelata due giorni dopo, come se qualcuno avesse voluto veicolarla con un timing preciso. E perché l’incontro con Draghi arriva dopo un filotto di uscite che nell’ inner circle di Meloni non hanno preso sempre con benevolenza (eufemismo), dalla «sintonia con la sinistra» sui diritti professata da Marina, al no della primogenita del Cavaliere alla tassa sugli extraprofitti bancari. […]

3 - MARINA B. CHIAMA, DRAGHI RISPONDE: LO SCHIAFFO A MELONI

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per il “Fatto quotidiano”

[…] la notizia, fatta trapelare ieri all’Ansa, di un incontro tra Marina Berlusconi e Mario Draghi. […] L’incontro si è tenuto mercoledì mattina nella casa milanese della primogenita di Berlusconi. Ufficialmente i rispettivi staff fanno sapere che i due non si conoscevano e che l’incontro fosse previsto da tempo, addirittura dal giorno del funerale di Silvio Berlusconi nel giugno 2023.

[…] La riunione ha del clamoroso anche per lo sgarbo nei confronti della premier: proprio martedì, Meloni ha fatto sapere con un comunicato di aver telefonato a Draghi e di averlo invitato a Palazzo Chigi per parlarne. L’incontro dovrebbe tenersi la prossima settimana, ma non è ancora fissato in agenda. L’ex banchiere ha preferito vedere prima Marina Berlusconi rispetto a Meloni.

La decisione di Marina Berlusconi di far trapelare la notizia dell’incontro è anche un modo per rispondere a Meloni dopo che, nei giorni scorsi, da Palazzo Chigi era filtrata irritazione per la decisione di Mediaset di ospitare Maria Rosaria Boccia. Tra la premier e la famiglia ci sarebbero stati anche contatti, ma evidentemente senza grande successo. I figli di Berlusconi, inoltre, vogliono anche mandare un altro messaggio alla premier: nella legge di Bilancio che sta per essere approvata non ci dovranno essere tasse sugli extraprofitti di cui aveva scritto Il Fatto in estate e che già un anno fa erano stati oggetto di scontro tra Palazzo Chigi e Arcore.

E la famiglia Berlusconi negli ultimi giorni ha notato la dichiarazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ha parlato di una tassa sugli extraprofitti delle assicurazioni. La famiglia Berlusconi non vuole nemmeno che Meloni riporti sul tavolo temi come l’innalzamento dei tetti pubblicitari Rai e la privatizzazione della tv di Stato che avrebbe effetti negativi su Mediaset. […]