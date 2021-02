IL DURO ATTACCO DI “EL PAIS” ALL'UNIONE EUROPEA: “FINO AL 1992 FACEVA POCO E BENE. ORA SBAGLIA MOLTO DI PIÙ. IL SUO METODO NON PUÒ ESSERE SOVRACCARICATO CON UNA STRATEGIA DI VACCINAZIONE. LO SCANDALO DEGLI APPALTI PER I VACCINI E LE REAZIONI DI PANICO DELLA VON DER LEYEN DOVREBBERO SERVIRE A RICORDARE CHE L'UE NON È PREPARATA PER TUTTO CIÒ CHE STA FACENDO AL MOMENTO. LA RISPOSTA POLITICA CORRETTA ALLA PANDEMIA AVREBBE DOVUTO ESSERE UN GRANDE STIMOLO FISCALE”

Articolo da “El Paìs” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'Unione è entrata in una pericolosa situazione di sovraccarico per la gestione della pandemia. In informatica esiste il concetto di "overloading", riferito a una funzione che esegue diversi compiti. È uno strumento sofisticato che è incline all'errore se non è nelle mani giuste. L'Unione Europea funziona essenzialmente secondo lo stesso principio. Ma il suo metodo, che funziona così bene nei negoziati commerciali e nella gestione del mercato unico, non può essere sovraccaricato con una strategia di vaccinazione. Il sovraccarico è andato troppo oltre.

Fino al trattato di Maastricht (1992) - leggiamo su El Pais - l'Unione europea faceva poche cose, e le faceva bene. Oggi, sbaglia molto di più. Lo scandalo degli appalti per i vaccini e le reazioni di panico del presidente della Commissione Ursula von der Leyen la scorsa settimana dovrebbero servire a ricordare che l'UE non è preparata per tutto ciò che sta facendo al momento. La Von der Leyen ha commesso un grave errore quando ha cercato di attivare una clausola di emergenza per imporre controlli alle frontiere in Irlanda. Questo errore solleva dubbi sulla sua idoneità al lavoro. Ma i problemi con la politica dell'Unione Europea sulla vaccinazione sono più profondi.

Dall'inizio degli anni 2000 sostengo che l'Unione europea ha bisogno di un nuovo trattato costituzionale semplicemente per far fronte alla moltitudine di compiti che gli Stati membri stanno accumulando a livello europeo. La logica di una politica comune contro la pandemia di covid-19 in un'Europa senza frontiere è evidente. Ma come abbiamo visto, è difficile farlo funzionare. Non richiede una solida base giuridica e istituzioni adatte allo scopo.

Nel Regno Unito, l'approvvigionamento dei vaccini è stato devoluto a un piccolo gruppo, la UK Vaccine Task Force, sotto la guida di un venture capitalist. Il team è stato incaricato di scegliere i vaccini appropriati e di fare proposte per il loro approvvigionamento.

L'Unione Europea non funziona così. Il sistema di approvazione dei vaccini è più complicato, così come la politica di approvvigionamento. La Commissione europea e gli Stati membri coordinano le loro politiche. È impensabile che l'UE faccia una scommessa scientifica, e tanto meno commerciale, a favore di un vaccino tedesco e contro uno francese.

Fondamentalmente, l'Unione è ancora un cartello di produttori che hanno il miglior tempo per discutere un accordo ad una tavola rotonda. Ma la comitologia - la politica attraverso i comitati - non dovrebbe essere il modo di gestire un'emergenza pandemica. Così, mentre ci sono in linea di principio forti argomenti per spostare la politica dei vaccini a livello dell'UE, questi sono più che controbilanciati dall'incapacità dell'Unione di fare il suo lavoro correttamente.

Vedo un parallelo con il modo sbagliato in cui l'Unione Europea ha finito per gestire l'unione monetaria. La zona euro è la responsabilità condivisa di diversi commissari, del Consiglio degli affari economici e finanziari dell'Unione (Ecofin), dell'Eurogruppo, del Meccanismo europeo di stabilità, di 19 governi e di diversi organismi parastatali creati intorno ad esso. Mancano gli ingredienti legali e istituzionali di un'unione economica, come un ministro delle finanze, poteri di riscossione delle tasse e il diritto di emettere debito. L'austerità, probabilmente il più grave errore di politica economica del nostro tempo, è ciò che accade quando 19 paesi di piccole e medie dimensioni vengono messi con il pilota automatico fiscale basato su regole.

Tecnicamente, è sempre possibile trovare delle scappatoie nei trattati europei per aumentare i poteri dell'Unione, ma, alla lunga, si paga un prezzo. La risposta politica corretta alla pandemia avrebbe dovuto essere un grande stimolo fiscale, non un piccolo fondo di investimento strutturale. Non c'è da stupirsi che il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti stia vivendo una ripresa a forma di V. I ritardi nella vaccinazione prolungheranno la chiusura e la recessione.

Ciò che la fallita strategia dei vaccini e l'unione monetaria hanno in comune è il sovraccarico giuridico e istituzionale. A mio parere, questa dovrebbe essere la priorità numero uno che l'Unione europea deve affrontare in questo decennio. Se abbiamo davvero a cuore il futuro dell'integrazione europea, non sventoliamo la bandiera blu e difendiamo le istituzioni europee dalle critiche. Non ingoiamo l'argomento che cambiare il trattato è difficile, e cerchiamo alternative pratiche. Ricordiamoci che, se è sovraccarico, esplode. Proprio come il codice del computer scritto male.

