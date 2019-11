ECCONE UN ALTRO! PAPA FRANCESCO: “MI PIACEREBBE ANDARE A PECHINO, IO AMO LA CINA!” - BERGOGLIO MEJO DEI 5 STELLE! PER NON INDISPETTIRE XI JINPING CONTINUA A FAR FINTA CHE A HONG KONG NON SUCCEDA NIENTE: “IL TELEGRAMMA CHE HO INVIATO? NON È NÉ CONDANNA NÉ APPOGGIO, È UNA COSA MECCANICA” – “LO SCANDALO IN VATICANO? PER LA PRIMA VOLTA LA PENTOLA VIENE SCOPERCHIATA DA DENTRO”

Il Papa su Hong Kong: Il telegramma inviato? Una cosa automatica. Non c'è solo Hong Kong. Ci sono varie cose che hanno dei problemi che io non so valutare. La Cina? "Amo la Cina" pic.twitter.com/QLGmrLnRgi — Matteo Matzuzzi (@matteomatzuzzi) November 26, 2019

Papa: Mi piacerebbe andare a Pechino, amo la Cina

(LaPresse) - "Mi piacerebbe andare a Pechino , io amo la Cina". Così Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo da Tokyo a Roma.

Hong Kong, Papa: Santa Sede chiama al dialogo per risolvere problemi

(LaPresse) - Hong Kong? La Santa Sede "chiama al dialogo, alla pace". Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa da Tokyo a Roma. "Io rispetto la pace e chiedo la pace per tutti i paesi che hanno dei problemi. Conviene relativizzare le cose e chiamare al dialogo, alla pace, perché si risolvano i problemi".

Vaticano, Papa: Ho in programma Enciclica sulla pace

(LaPresse) - "Il progetto di un’enciclica sulla non violenza c’è, ma la farà il prossimo papa, perché appena ho tempo ci sono progetti che sono nel cassetto, quello sulla pace per esempio. È lì maturando, ma io sento, quando sarà il momento la farò". Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo da Tokyo a Roma.

Nucleare, Papa: Agire su sicurezza, abbiamo superato limite

(LaPresse) - "Dobbiamo fare ricerche sulla sicurezza", per evitare disastri e conseguenza sull’ambiente. Così Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo da Tokyo a Roma. "Credo che siamo andati oltre il limite", afferma.

Carceri, Papa: In tante parti sel mondo sono deposito di carne umana

(LaPresse) - "In tante parti del mondo oggi le carceri sono sovraffollate. Sono un deposito di carne umana che invece di crescere con salute tante volte si corrompe". Così Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo da Tokyo a Roma.

TOP Vaticano, Papa: Presunzione corruzione, interrogatori a meno di un mese

(LaPresse) - L'obolo di San Pietro per l'acquisto di immobili a Londra? "E' stato uno scandalo e hanno fatto cose che non sembrano pulite". Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa sul volo da Tokyo a Roma. "È stato il Revisore dei conti interno a dire: 'Qui c'è una cosa brutta, qui c'è qualcosa che non funziona'. È venuto da me. Gli ho detto: 'Lei è sicuro?' 'Sì, cosa debbo fare?' 'Ma c'é la giustizia vaticana, vada e faccia la denuncia al Promotore giustizia', e in questo io sono rimasto contento perché si vede che l'amministrazione vaticana ha le risorse per chiarire le cose brutte che succedono dentro, come in questo caso, che se non è il caso dell'immobile di Londra, perché ancora questo non è chiaro, ma lì c'erano casi di corruzione".

"Credo che in meno di un mese inizieranno gli interrogatori delle 5 persone che sono state bloccate perché c'erano indizi di corruzione. Lei potrà dirmi ma questi cinque sono corrotti? No, la presunzione è una garanzia per tutti, un diritto umano, ma c'è corruzione e si vede. Con le perquisizioni si vedrà se sono colpevoli o no. E' una cosa brutta e non è bello che succedano queste cose in Vaticano, ma è stato chiarito dai meccanismi interni che cominciano a funzionare che il papa Benedetto aveva iniziato a fare. Questo io ringrazio Dio, non che ci saia la corruzione, ma che il sistema del controllo vaticano funziona bene".

Vaticano, Papa: Per prima volta scandalo scoperchiato da dentro

(LaPresse) - "È la prima volta che in Vaticano la pentola viene scoperchiata da dentro e non da fuori. Da fuori tante volte. Ma in questo Papa Benedetto è stato saggio, ha incominciato un processo che è maturato e adesso le istituzioni… che il revisore abbia avuto il coraggio di fare una denuncia scritta contro cinque persone… sta funzionando il revisore. Davvero non voglio offendere il gruppo Egmont che fa tanto bene e aiuta, ma in questo caso la sovranità appartiene allo Stato, anche la giustizia è più sovrana del potere esecutivo. Non è facile da capirlo ma vi chiedo di capire questa difficoltà". Così Papa Francesco nella conferenza stampa da Tokyo a Roma.

