ED È SUBITO MEME - IL BACIO AL G7 TRA MELANIA TRUMP E IL FIGACCIONE PREMIER CANADESE JUSTIN TRUDEAU

Da www.huffingtonpost.it

L’occhio del fotografo coglie tutto. Anche il più piccolo dettaglio. E questa volta ha immortalato un’espressione che dice tutto. Melania Trump al G7 di Biarritz saluta con un bacio Justin Trudeau ma c’è un attimo in cui il suo sguardo sembra non disdegnare il Primo ministro canadese.

Dalle altre immagini si nota chiaramente che si tratta solo di un saluto.

Nella giornata di domenica, in formato ridotto, le first lady del G7 - lasciati i consorti a Biarritz - sono partite con Brigitte Macron alla scoperta del paese basco e in particolare di Espelette, villaggio che la première dame adora e che ha voluto mostrare alle sue compagne di gita. Protagonista della giornata, il peperoncino, prodotto simbolo di Espelette. Il gruppo organizzato per l’escursione era formato da sei first lady fra le quali Melania Trump, sempre in prima fila al fianco di Brigitte.

Le altre erano Akie Abe, moglie del giapponese Shinzo Abe, Cecilia Morel, consorte dell’invitato cileno Sebastian Pinera, Jenny Morrison, moglie dell’altro ospite, il premier australiano Scott Morrison, e le mogli del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e del presidente della Banca mondiale, David Malpass.

Primo appuntamento con lo sport regionale, la pelota basca, che le signore hanno potuto ammirare durante una dimostrazione tutta per loro, poi concerto di canti locali e incontro con abitanti e commercianti di Espelette, a una trentina di chilometri da Biarritz. A Cambo-les-Bains danze tradizionali e visita al museo Edmond Rostand, autore di Cyrano de Bergerac.

Rientro per la cena, insieme con i mariti a differenza di quella di lavoro della sera prima.

Nell’ultima giornata di scoperta del paese basco per le illustri ospiti, dopo l’entroterra, sarà la volta del mare: dalla spiaggia di Biarritz le first lady assisteranno a una dimostrazione dello sport che ha reso famosa nel mondo la città del G7, il surf. Completeranno lo show alcune dimostrazioni di salvataggio in mare. Sulla scia delle attività dei mariti, che sul tavolo delle discussioni hanno in primo piano i temi ambientali e la lotta ai mutamenti climatici, le signore andranno ad incontrare associazioni che si occupano della protezione degli oceani, un tema che sta molto a cuore ad Emmanuel Macron.

