DI MAIO SEMBRA DAVVERO VOLER FAR SALTARE IL TAVOLO E LANCIA DIBBA AGLI AFFARI EUROPEI. FORSE PER BRUCIARLO, FORSE PER NON METTERE LA FACCIA SOLO LUI SUL PAPOCCHIO, È OVVIO CHE PER IL PD È UNA PROPOSTA INACCETTABILE. SENSI: ''DOPO SAVONA E FONTANA, E' UNA SCELTA COERENTE. NON VEDO L'ORA DI LAVORARCI'' - MA IL ''CHE GUEVARA'' DI ROMA NORD VUOLE RESTAR FUORI DALL'INCIUCIO