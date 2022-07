“SIAMO STATI TRADITI, I CONTI SI FARANNO ALLE URNE” - ENRICO CARRARO LANCIA LA CAMPAGNA PER LA PROSSIMA PRESIDENZA DI CONFINDUSTRIA! IL LEADER DEGLI IMPRENDITORI VENETI ROMPE LA LINEA DAL SILENZIO IMPOSTA DA CARLO BONOMI, CANDIDATO MINISTRO IN UN GOVERNO MELONI, E SI FA ALFIERE DEL MALCONTENTO DELLE IMPRESE CON IL CENTRODESTRA: “PENSAVO CHE IL SENSO DI RESPONSABILITÀ FOSSE SUPERIORE ALL’INTERESSE PER LE POLTRONE. GLI UNICI COERENTI SONO STATI PD E FRATELLI D’ITALIA”. E SU ZAIA E BONOMI…