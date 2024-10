20 ott 2024 09:40

LE ELEZIONI AMERICANE SI GIOCANO NELLE AULE DI TRIBUNALE - A POCHI GIORNI DAL VOTO, IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH PUBBLICA QUASI 2 MILA PAGINE DI ATTI IN CUI TRUMP VIENE ACCUSATO DI NON AVER FATTO NULLA PER ARGINARE L'ASSALTO DEI SUOI FAN AL CONGRESSO, IL 6 GENNAIO 2021 - QUANDO ALL'EX PRESIDENTE VIENE DETTO CHE I MANIFESTANTI STAVANO CERCANDO IL SUO VICE, MIKE PENCE, PER "IMPICCARLO", "THE DONALD" RISPOSE: "E ALLORA?..."