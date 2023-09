ELIMINATO PRIGOZHIN, PUTIN PROVA A PAPPARSI QUEL CHE RESTA DELLA BRIGATA WAGNER – IL PRESIDENTE RUSSO VUOLE IL CONTROLLO DELL’ESERCITO DI MERCENARI CHE IN AFRICA HA BASIM, ARMI E CONTRATTI CON I REGIMI GOLPISTI DI MALI E BURKINA FASO – “MAD-VLAD” PUNTA A PRENDERSI ANCHE LA HOLDING CHE APPARTENEVA AL SUO “CUOCO” CHE CONTROLLA GRANDI AZIENDE DI OGNI TIPO – IL RUOLO DELL'EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA RUSSO SUROVIKIN

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “Il Messaggero”

MEME SULLA MORTE DI PRIGOZHIN

Putin muove le sue pedine dei servizi segreti per appropriarsi delle spoglie di Wagner dopo la morte misteriosa di Prigozhin in aereo. E non solo della holding economica, con tutta la sua galassia di aziende in settori disparati (catering, costruzioni, finanze, miniere, sicurezza), ma anche dell'esercito di mercenari che soltanto in Africa conta migliaia di contractor e ha solidi contratti con i regimi golpisti di Mali e Burkina Faso, oltre a basi e armi in Libia e, soprattutto, nella Repubblica centrafricana.

Il generale Surovikin, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e delle operazioni in Ucraina, dato per silurato e destituito perché vicino allo scomparso boss di Wagner, è riapparso in una foto in abiti borghesi in Algeria.

PUTIN APPRENDE DELLA MORTE DI PRIGOZHIN - MEME DI OSHO

Canali Telegram russi azzardano che potrebbe essere lui l'asso nella manica di Putin al fine di conquistare la fiducia del clan Wagner, orfano di Prigozhin come dello storico fondatore, Utkin. Surovikin potrebbe aver stretto un accordo con lo Zar per succedere a Prigozhin, col gradimento sia del Cremlino che della base di paramilitari Wagner.

Ma Surovikin non basta a blindare il controllo putiniano sulla galassia Wagner. A San Pietroburgo, infatti, è stato aperto il testamento del gran capo, e a sorpresa i beni sono andati al figlio Pavel, mentre le figlie avrebbero ricevuto soltanto immobili e oggetti. […]

vladimir putin

Sullo sfondo, proseguono le indagini sulla catastrofe dell'aereo che portava Prigozhin e i suoi numero 2 e 3, Utkin e Chekalov, da Mosca a San Pietroburgo. Il braccio di ferro, qui, sembra essere addirittura tra le famiglie e Wagner da un lato (la compagnia aerea ha già risarcito i familiari, a riprova che crede nella correttezza dei piloti e nell'integrità dell'Embraer, uno degli aerei più sicuri al mondo), dall'altro i servizi segreti, l'Fsb, che di fatto ha preso in mano l'inchiesta e espropriato completamente gli organismi della sicurezza aerea, nazionali e internazionali, e starebbe lavorando proprio a inventare l'ipotesi del guasto o di un errore umano.

VLADIMIR PUTIN CON EVGENIJ PRIGOZHIN

Ovvio, per allontanare i sospetti del coinvolgimento dei servizi stessi nell'abbattimento dell'aereo tramite una bomba a bordo (i primi giorni era anche emerso dove: nella cambusa). […]

sergei surovikin SERGEI SUROVIKIN Vladimir Putin sergei surovikin