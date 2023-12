ELLY A PEZZI - I DEM SOFFRONO IL MOVIMENTISMO DI CONTE. L’AVVICINARSI DELLE EUROPEE, CHE SEMBRA SPINGERE PEPPINIELLO APPULO A GIOCARE SEMPRE DI PIÙ AL RIALZO PER SCAVALCARE IL PD, FA TEMERE AD ALCUNI DEM CHE IL PARTITO DEMOCRATICO DELLA SCHLEIN POSSA ESSERE TENTATO DALL’INSEGUIMENTO DEI 5 STELLE (I PRIMI SCRICCHIOLII SI SONO AVUTI SULLA POLITCA ESTERA E LA CORREZIONE DI ROTTA SULL’UCRAINA) – ORLANDO: “IL PD È UNA MACCHINA ARRUGGINITA E NON È FACILE FARLA RIPARTIRE”

Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera - Estratti

elly schlein e giuseppe conte - meme by usbergo

Elly Schlein è convinta che la linea «manzoniana» del «sopire, troncare, troncare, sopire» che sta attuando nei confronti dei 5 Stelle paghi. La segretaria del Partito democratico è sempre bene attenta a non polemizzare con Giuseppe Conte e a cercare di evitare che lo facciano anche gli altri dem (all’indomani dell’uscita dell’ex premier contro Schlein «federatrice» dal Nazareno è partita la richiesta ai dirigenti del Pd di evitare interviste sull’argomento) .

E ieri, mentre scorreva uno degli ultimi sondaggi riservati sulle regionali, quello sull’Abruzzo, che assegna un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra, con i dem che guadagnano punti rispetto al 2019 e sorpassano i Cinque Stelle, la segretaria ha ritenuto di avere la riprova che la linea «manzoniana» sia la più efficace.

conte landini schlein

Ma l’avvicinarsi delle Europee, che sembra spingere Conte a giocare sempre di più al rialzo per scavalcare il Pd, fa temere ad alcuni che il Partito democratico possa essere tentato dall’inseguimento dei 5 Stelle. Del resto, è già accaduto. Ad esempio, sull’Ucraina, dove, rispetto alla linea improntata da Enrico Letta, proprio a causa del movimentismo pacifista dell’ex premier, c’è stata una certa correzione di rotta che ha indotto il responsabile Esteri Peppe Provenzano a fare una pubblica autocritica: «C’è stata da parte nostra freddezza nei confronti della parola pace».

Ma tra qualche mese, quando la campagna elettorale, di fatto è già cominciata, entrerà nel vivo, qualcuno teme che possano esserci degli sbandamenti. Anche per questo Letta ora si raccomanda di non «trasformare le elezioni europee in un sondaggio nazionale». Però il rischio c’è anche perché il Pd deve uscire dalle urne non solo come il primo partito dell’opposizione: «Sarà importante — ha spiegato Prodi in un’intervista a Repubblica — vedere con quale vantaggio risulterà primo».

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN - MEME BY USBERGO

Insomma, la partita è complicata. E i dem soffrono il movimentismo di Conte: «Il Pd — ammette Andrea Orlando — è una macchina arrugginita e non è facile farla ripartire». Ma l’ex Guardasigilli sa che i dem non possono seguire le stesse modalità del leader dei 5 Stelle: per loro, spiega, non funzionerebbe l’idea di risolvere i problemi con «forme leaderistiche» e con qualche post «sui social». Nella minoranza del Pd una certa apprensione di fronte all’ipotesi che i dem «si trasformino in gruppettari per non farsi scavalcare da Conte», c’è.

Per questa ragione Stefano Bonaccini insiste nel sottolineare che «occorre dare un profilo più riformista» al Partito democratico. Questo onde evitare che qualcuno possa immaginare di scimmiottare la linea Conte. E anche Prodi, ogni volta che può, offre ai suoi interlocutori dem sempre lo stesso consiglio: «Non bisogna snaturare il Pd».

giuseppe conte elly schlein 2 ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN VERSIONE BARBIE E KEN - MEME BY GRANDE FLAGELLO