ELLY ROTTAMATA (E PARACULA) – I DEM, NEL NOVEMBRE 2022, TUONARONO CONTRO MELONI E SALVINI PER LA ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE ESATTORIALI INSERITA IN MANOVRA: “FAVORISCE GLI EVASORI E AIUTA I CRIMINALI”. POCHE SETTIMANE DOPO, PERÒ, IL PD HA SFRUTTATO QUELL’AIUTINO FISCALE: HA ADERITO ALLA SANATORIA, RISPARMIANDO LE SANZIONI PREVISTE E RATEIZZANDO I CONTRIBUTI PER IL PERSONALE CHE IL PARTITO NON AVEVA VERSATO – SCHLEIN AFFRONTA IL PROBLEMA DEGLI ESUBERI NEL PD CON IL METODO STELLANTIS: INCENTIVAZIONE ALL’ESODO...

Quando Giorgia Meloni appena diventata presidente del consiglio a novembre 2022 varò la sua prima legge di Bilancio fu naturalmente bersagliata di critiche dal principale partito di opposizione, il Pd. Che nel mirino aveva soprattutto la «rottamazione quater» delle cartelle esattoriali fortemente voluta dal vicepremier, Matteo Salvini.

Ironizzò sul punto Stefano Bonaccini, che con Elly Schlein correva per la segreteria del partito: «Ecco il condono, che con la destra non può mai mancare, come un marchio di fabbrica». Se ne lamentò anche Giuseppe Provenzano: «Regala un miliardo per il condono, un passo indietro rispetto alla lotta all’evasione». [...].

Ma chi andò giù più pesante fu i l capogruppo del PD in commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano: «Diciamo basta a qualsiasi forma di condono, basta favorire gli evasori, basta aiutare dei criminali».

Quell’indignazione verso il condono della destra deve avere lasciato in gran segreto il passo a più miti consigli. Perché passata qualche settimana da quelle dichiarazioni è accaduto che nella lista dei beneficiari di quel condono che secondo il Pd avrebbe dovuto «favorire gli evasori e aiutare i criminali» figura niente meno che il Partito democratico, appena passato alla guida di Elly Schlein.

Che ha addirittura chiesto all’Agenzia delle Entrate e poi ottenuto dalla stessa di aderire alla sanatoria risparmiando le sanzioni previste e facendosi ammettere alla rateizzazione dei contributi per il personale che il partito non aveva versato agli istituti di previdenza, Inps e Inpgi prima di tutto.

La sorprendente notizia emerge ora dalla nota integrativa al bilancio 2023 del Partito democratico, dove l’estensore si prende ben guardia dal definire «condono» quel provvedimento della legge di Bilancio della Meloni. Ma spiega in burocratese: «il Partito, nell’anno 2023, ha ricevuto l’accoglimento della domanda presentata per l’adesione alla Definizione agevolata, prevista della Legge n. 197/2022. Conseguentemente, con riferimento ai Debiti verso Istituti di Previdenza, procederà a versare entro il 30/11/2027 le minori somme dovute».

Ho lasciato l’abuso di lettere maiuscole perché così sono scritte nel bilancio del Pd, a mostrare grande reverenza non solo verso se stessi, ma anche verso quel provvedimento di legge che tanto indignava gli eletti del partito.

I problemi con gli istituti di previdenza nascono anche dal fatto che il Pd è il solo partito ad avere ancora un piccolo esercito di dipendenti. Al 31 dicembre 2023 erano ancora 110 lavoratori subordinati e 7 collaboratori. Non tutti pesano sulle casse del partito, perché riassorbiti temporaneamente spesso da gruppi parlamentari, aziende o pubblica amministrazione.

Nel dettaglio fra i 110 ci sono 18 giornalisti tutti a tempo pieno (6 però in aspettativa non retribuita e 2 in distacco) e 92 altri dipendenti, 89 a tempo pieno e 3 part time (ma 19 sono in aspettativa non retribuita e 3 sono in distacco). Durante il primo anno della Schlein il Pd è riuscito a incentivare all’esodo 6 dipendenti (che a inizio anno erano quindi 116), spendendo 222.875 euro in scivoli, poco più di 37 mila euro a testa.

Per il 2024 è stata accantonata in bilancio una cifra quasi doppia (410.065 euro) per l’incentivazione all’esodo di altri dipendenti. Come scrive il tesoriere del partito infatti «il 30 settembre 2024 scadrà l’ammortizzatore sociale della solidarietà. Il Partito, in un’ottica di riorganizzazione interna, spera di non procedere al rinnovo, ma, stante l’esubero strutturale, questo sarà possibile soltanto attraverso ricollocazioni esterne e a seguito dell’adesione a un percorso di esodo incentivato, per il quale il Partito ha accantonato nel 2023 ulteriori risorse».

La Schlein, dunque, ha la stessa strategia usata in questo ultimo anno da Stellantis, che continua ad offrire piani di incentivazione all’esodo per migliaia di lavoratori di Melfi, Pomigliano e Mirafiori. Anche se il colosso privato non ha la possibilità, addirittura rivendicata dal Pd, di «ricollocazioni esterne» nell’amministrazione pubblica.

Con Stellantis il Pd della Schlein ha in comune anche un altro aspetto: dichiarano entrambi esuberi di personale, però facendo buoni utili in bilancio. Quello di Stellantis nel 2023 è cresciuto dell’11% rispetto all’anno precedente, quello del Pd è cresciuto del doppio: +23,07%, chiudendo l’anno con un avanzo di amministrazione di 704.018 euro, che ha contribuito a portare in ampia sicurezza anche il patrimonio netto del partito che ormai ha assorbito tutte le perdite degli anni precedenti. Anche le disponibilità liquide sui conti correnti del partito dicono del buon momento finanziario: al 31 dicembre scorso ammontavano a 5.990.588 euro.

