ELLY SCHLEIN FINALMENTE HA TROVATO UN PUBBLICO CHE LA APPLAUDE. GLI OPERAI? MACCHÉ: GLI IMPRENDITORI! – LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO, INTERVISTATA DAL DIRETTORE DEL “SOLE 24 ORE”, FABIO TAMBURINI, PARLA DELLA SUA VISIONE ECONOMICA E SCALDA LA PLATEA, COMPOSTA NON PROPRIO DA PROLETARI STORICAMENTE DI SINISTRA – LA GUERRA IN UCRAINA, LA TRAGEDIA IN EMILIA ROMAGNA E LA BATTAGLIA SUL FISCO…

In prima fila Marcegaglia e Melandri. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, protagonista al Festival dell'Economia di Trento intervistata da Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. La leader Dem, che per la prima volta parla della sua visione economica, scalda la platea. Numerosi e calorosi applausi.

Parlando della tragedia in Emilia Romagna, Schlein […] ha detto: "Come Pd stiamo dando piena disponibilità ai territori colpiti e al governo a lavorare insieme con uno spirito unità nazionale, in termini di ristori e di ripristino. […] Le prime stime parlano di 7 miliardi, e abbiamo più di 20mila sfollati, il Pd c'è. C'è anche lavorare a un piano per la prevenzione del dissesto idrogeologico, piaga da tempo. Adesso non è il momento della strumentalizzazione politica, serve lavoro trasversale".

Ma Schlein era assessore al Clima... […] "Non mi occupavo io di ambiente, ma una brava assessore che ora è vicepresidente".

"Credo che abbiamo una politica che si è troppo ristretta nel suo orizzonte a inseguire l'hashtag quotidiano, invece vorrei una politica a lunga gittata, che si occupi dei prossimi trent'anni, lunga nel pensiero perché queste sono le sfide cruciali. La crescita del Pil è importante, certo, ma serve uno sforzo per cambiare il modello di sviluppo. Serve anche il Bes. Non serve più soltanto il Pil per misurare il benessere di una società".

"Non basta più il Pil per dare un'idea del benessere sociale di una collettività. Il Pil è una priorità ma bisogna arricchirlo con l'impatto delle politiche sociali. Sul Bes ci hanno lavorato anche le regioni".

"Una delle prime cose che abbiamo deciso di fare con la segreteria è un ciclo di incontro con le parti datoriali. Quando diciamo che dobbiamo accompagnare la transizione ecologica, diciamo che servono competenze e ricerche. Se la politica non guida queste trasformazioni le subiremo. Le subiranno le imprese e le subiranno i lavoratori. Con le imprese abbiamo discusso un grande piano industriale. Una delle direttrici importanti è costruire le filiere delle rinnovabili. Noi come Pd accompagneremo questa transizione. Al governo dico invece di stare a discutere sulle scadenze che l'Ue prevede, anziché lamentarsi delle scadenze, chiediamo più risorse per una transizione che sia giusta".

Secca la risposta su come ridurre il debito pubblico. "L'antidoto migliore al debito pubblico è lo sviluppo economico". Quindi fare impresa? "Evidentemente sì". "La destra si lamenta della direttiva Ue sulle 'case green', ma non chiede più risorse per ammodernare un patrimonio edilizio vetusto. Puntare su politiche di efficientamento energetico - ha aggiunto - è win win: permette di abbassare le bollette e riduce le emissioni climateranti". "Il governo Meloni si è scelto come amici quei Paesi che stanno minando quei principi e quei valori su cui si basa la nostra Unione, come l'Ungheria di Orban".

"Credo che il nostro Paese stia rischiando di perdere una grande occasione, materia di discussione in questi giorni. Siamo estremamente preoccupati sull'attuazione del Pnrr, occasione storica e irripetibile per il nostro Paese. Penso che dobbiamo attrezzarci per stare dentro queste transizioni a testa alta - ha aggiunto dopo aver parlato di transizione demografica e digitale. - E questo lo possiamo fare se coinvolgiamo le imprese, i sindacati, le università, i centri del sapere, i Comuni. Questo per riuscire a indicare alcune strategie e nuove direttrici di investimento. Citavo la transizione demografica e digitale, ma anche quella ecologica è fondamentale"

Battaglia sul Fisco, subito la riforma del catasto

"Servono scelte coraggiose, non scelte come quelle che sta facendo il governo Meloni: pagamenti elettronici, trasparenza. E chi ha di più contribuisca al benessere maggiore dell'intera società. Nel contrasto all'evasione non può mancare la battaglia. E io non la vedo nel governo Meloni. Questo Paese di patrimoniali ne ha già tante e dovrebbe riorganizzarle. Ogni volta che si appiattisce il sistema avvantaggia le fasce più alta e svantaggia quelle più basse. Le tasse bisogna riuscire a farle pagare a chi non le sta pagando. Nei sistemi in cui c'è più trasparenza il sistema sociale è più solido. Parlo di riuscire a ridurre la tassazione sull'impresa e sul lavoro e mentre si riduce bisogna pensare perché la tassazione sulle rendite è così alta rispetto a quella sull'impresa. Per noi il faro è l'equità fiscale e la redistribuzione, a partire con la riforma del catasto in senso più equo. Che la riforma del catasto si debba fare subito ce lo sta dicendo anche l'Unione Europea".

La guerra in Ucraina

"Crediamo ancora nel multilateralismo o non ci crediamo più? Abbiamo una collocazione chiara nel campo occidentale. Abbiamo rapporti con altre potenze importanti, penso alla Cina. Sicuramente l'invasione criminale di Putin dell'Ucraina ha avuto un importante impatto nello scacchiere geopolitico. Vorrei vedere un ruolo più attivo dell'Unione europea. Se non riusciamo a costruire una politica estera comune, credo che ci condanneremo all'irrilevanza nello scacchiere geopolitico. Dobbiamo costruire un nuovo multilateralismo, e dargli più solidità e concretezza. Altrimenti le istituzioni, come l'Onu, rischiano di svuotarsi". […]