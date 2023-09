ELLY SCHLEIN FUORI DAL MONDO! DOPO CHE LA SINISTRA, BERSANI IN TESTA, ATTACCA GIORGIA MELONI E LO SPOT DI ESSELUNGA, LA SEGRETARIA MULTIGENDER ROMPE IL SILENZIO PER DIRE: “NON SO DI COSA PARLATE, NON LO HO ANCORA VISTO”. MA ELLY E’ UNA DI QUELLE RADICAL CHE NON HA LA TV O SI VANTA DI NON GUARDARLA? PASSA LE SERATE TRA L’ARMOCROMISTA E I LIBRI DI CHIARA VALERIO? IL SINISTRATO FRATOIANNI SULLO SPOT GRIDA AL DEPISTAGGIO (UN CARRELLO DI COMPLOTTI) – VIDEO

Elly Schlein fuori dal mondo. Dopo che mezza sinistra attacca Giorgia Meloni e lo spot di Esselunga, lei rompe il silenzio solo ora, alle 17.09 di mercoledì 27 settembre. E per di più dicendo di non sapere di cosa si parla. Tutto vero. "Non vorrei deludere nessuno, ma non ho ancora visto lo spot di cui oggi si parla", ha detto senza remora la leader del Partito democratico durante una conferenza stampa alla Camera per la presentazione della proposta di legge del Pd per inserire l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nella Costituzione.

E pensare che solo pochi minuti prima Nicola Fratoianni gridava al depistaggio: "Presidente Giorgia Meloni, vedo che commenta lo spot di una nota catena di supermercati ma che non dice nemmeno una parola sul carrello della spesa di milioni italiani, separati e non. Per loro anche una pesca rischia di diventare un lusso. L'Italia attende risposte". Su Twitter il segretario di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra ha lasciato intendere che il premier parla di pubblicità per non parlare dei reali problemi

