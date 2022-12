ELLY, TI PRESENTO ORLY! - LA MULTIGENDER ELLY SCHLEIN ARRUOLA BOCCIA E PUNTA ALL'AREA CHE FA CAPO AD ANDREA ORLANDO (E ALLORA LA VITTORIA L’HA MESSA IN BANCA!) - LA CANDIDATA ALLA SEGRETERIA PD DOPO AVER SPACCATO LA CORRENTE DI FRANCESCHINI (FASSINO SOSTERRÀ BONACCINI) PUNTA ALLA SINISTRA DEM E STRIZZA L’OCCHIO AI GRILLINI CON LA MOSSA FRANCESCO BOCCIA, MOLTO VICINO A CONTE, CHIAMATO A COORDINARE LA SUA MOZIONE…

Si muove e si organizza intorno a Elly Schlein la sinistra del Partito democratico. In vista del congresso, la candidata alla segreteria annuncia di aver chiesto a Francesco Boccia di coordinare la sua mozione. Un gesto che potrebbe calamitare l'area che fa capo ad Andrea Orlando, che da tempo guarda con interesse a Schlein. Nel frattempo, però, si allontana un pezzo dell'AreaDem franceschiniana: Piero Fassino quasi certamente sosterrà Stefano Bonaccini.

Schlein spiega di aver scelto Boccia «non solo per la sua esperienza, per la conoscenza del partito e dell'importanza strategica della questione meridionale nel nostro Paese, ma anche per le scelte sulla linea politica che ci hanno tenuto sempre vicini in questi anni». Boccia, ex ministro degli Affari regionali nel governo Conte due, è l'attuale responsabile Enti locali del Pd, da tempo sostenitore di un'alleanza organica con il Movimento 5 Stelle e oppositore del Jobs Act.

«Gli ho proposto di far parte della squadra che sto costruendo in maniera plurale - spiega Schlein - valorizzando le migliori energie dentro e fuori il partito, per cambiarlo insieme». La mossa dell'ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna fa risuonare le corde della sinistra Pd, dove ci sono esponenti di spicco come Andrea Orlando e Gianni Cuperlo che non nascondo di apprezzare Schlein. Presto l'ex Guardasigilli potrebbe annunciare il suo appoggio.

