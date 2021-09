19 set 2021 12:31

ENRICHETTO PER POCHI INTIMI - AL COMIZIO DI LETTA A COSENZA ABBONDANO LE SEDIE LIBERE E LE TESTE CANUTE - L’ATTACCO A SALVINI: “INSEGUE LA MELONI E SI METTE ALL'OPPOSIZIONE DI FATTO, IL GOVERNO NON LO SEGUE E FA BENE A NON SEGUIRLO CON LE SCELTE GIUSTE CHE STA FACENDO SUL GREEN PASS" - L'AFFONDO PER SEMINARE ZIZZANIA NEL CARROCCIO: "LA LEGA STESSA NON SEGUE SALVINI”