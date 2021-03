ENRICO LETTA ELETTO SEGRETARIO DEL PD: E' L'OTTAVO CAPETTO DEM IN 14 ANNI - ELETTO "ALLA BULGARA", CON 860 SI E 2 NO, SA DI DOVER CAMMINARE SULLE UOVA PER NON TURBARE I FRAGILI EQUILIBRI DI UN PARTITO BALCANIZZATO IN CORRENTI - NEL SUO SERMONE CITA PAPA FRANCESCO (CHE SI PORTA SU TUTTO). E POI LE SOLITE DICHIARAZIONI SU GIOVANI, LAVORO E PARITA’ DI GENERE, IUS SOLI - L'APERTURA AL M5S, IL DIALOGO CON RENZI, IL VOTO AI 16ENNI, LA SOLIDARIETA' AI BIRMANI E LA CITTADINANZA A PATRICK ZAKI...

Valeria Forgnone per repubblica.it

enrico letta

Un ringraziamento speciale a Nicola Zingaretti "con cui continuerò a lavorare, legati da un rapporto di lunga amicizia e sintonia", un pensiero "ai centomila morti e al mezzo milione di italiani che hanno perso il lavoro, a loro noi guardiamo cercando le migliori soluzioni per il loro futuro". Priorità quindi al lavoro, ma anche alle donne e ai giovani. Ammette che dentro il Pd c'è un problema sulla parità di genere. E assicura che la liberazione dal Covid è vicina, grazie al vaccino.

enrico letta

Enrico Letta sale sull'inedito 'palco' al Nazareno in diretta streaming per il suo discorso durante l'assemblea nazionale del Pd con la consapevolezza di candidarsi a nuovo segretario anche se quello che serve è "nuovo Pd". "Mi viene in mente la frase di Papa Francesco che dice che vorrebbe un mondo che sia un abbraccio fra giovani e anziani - ha detto Letta prendendo la parola - Da solo nessuno si salva. Ce lo ha detto il Papa". Non solo. È fondamentale per Enrico Letta "fare un partito che abbia le porte aperte. L'apertura sarà il mio motto: spalanchiamo le porte del partito".

enrico letta

È il suo giorno. Che è iniziato con un tweet pubblicato all'alba: "Le ultime aggiunte, le ultime correzioni. Ci vediamo oggi alle 11.45 sulla pagina Facebook del Pd e di Radio immagina. Io ci sono". Una frase accompagnata da una foto della tastiera del computer con cui ha scritto la relazione da presentare all'assemblea che, questa mattina, è chiamata ad eleggerlo segretario Pd. Poi un altro post. "Lo ammetto. L'emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo". Con 713 sottoscrizioni è il candidato unico alla segreteria, come ha riferito Cuppi.

Il discorso di Letta

enrico letta

Il discorso di Letta è il cuore di questa insolita assemblea senza dibattito, ma puramente 'elettiva', con voto elettronico. E poco prima di mezzogiorno, l'ex premier ha preso la parola dalla sede del partito: "Vorrei che oggi la discussione non si chiudesse ma iniziasse. Domani presenterò un vademecum di idee da consegnare al dibattito dei circoli per due settimane. Ne discutiamo insieme e poi facciamo sintesi in una nuova assemblea". Ha messo subito le cose in chiaro, riconoscendo i limiti del Pd: "Lo stesso fatto che sia qui io e non una segretaria donna dimostra che esiste un problema" sulla parità di genere. "Io metterò al centro" il tema delle donne: è "assurdo" che sia un problema. "Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd". E dopo le donne, i giovani che "saranno al centro della mia azione".

Le firme per la candidatura di Letta

ENRICO LETTA ALLA SEZIONE PD DI TESTACCIO

L'assemblea è iniziata con l'intervento della presidente dem, Valentina Cuppi: "Serve un partito che sappia interpretare e combattere per le istanze democratiche" senza rimanere imbrigliato da "battaglie intestine fra aree culturali che rischiano di cristallizzarsi in lotta fra correnti". Dopo l'intervento della presidente Cuppi, la diretta streaming dell'assemblea è stata sospesa, impegnata negli "adempimenti formali" per la presentazione delle candidature e le relative sottoscrizioni. È ripresa poi con l'annuncio della raccolta delle firme a sostegno della candidatura di Enrico Letta: 731 per la precisione. Sono pervenute, ha spiegato Cuppi, 314 sottoscrizioni con firme autografe di membri dell'assemblea, più 97 mail di sottoscrizione e altri 302 nominativi: in tutto 713, appunto, sottoscrizioni.

Enrico Letta

Entrando al Nazareno, Letta ha citato "il principe di Condé" che "dormì profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi" come scriveva Alessandro Manzoni nel secondo capitolo dei Promessi sposi. Letta, nella sede del partito, questa mattina ha trovato anche il ministro Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Walter Verini, Cecilia D'Elia, Brando Benifei, Chiara Braga, Nicola Oddati, Caterina Bini, Luigi Zanda, Stefano Vaccari. In un primo momento, era stato annunciato, oltre a lui, solo la presenza della presidente Cuppi.

ENRICO LETTA E GIUSEPPE CONTE

nicola zingaretti enrico letta

L'ex presidente del Consiglio, dopo aver sciolto la riserva, ora è quindi pronto a prendere le redini del Partito democratico lasciate in corsa da Nicola Zingaretti, ma ad alcune condizioni. Vuole fare la rivoluzione. E per farla deve ripartire dalle sezioni, come dimostra anche la sua visita a sorpresa ieri nel circolo dem del quartiere romano di Testaccio, il suo, con la foto davanti allo striscione "Ripiamose sti cocci". Letta è tornato perché richiamato dal partito e il ritorno è stato preceduto da contatti con tutti i capi delle tante aree che compongono il Pd, da telefonate con Mario Draghi e anche con Giuseppe Conte.

