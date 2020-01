ERA MEGLIO SE NON CI AN-DAVOS – TRUMPONE SI PRENDE IL PALCO DEL “WORLD ECONOMIC FORUM” PARLANDO DI OTTIMISMO, DEGLI ACCORDI COMMERCIALI CON LA CINA E ATTACCA INDIRETTAMENTE GRETA THUNBERG: “RESPINGIAMO I PROFETI PERENNI DELLA SVENTURA. LA PAURA E IL DUBBIO NON SONO BUONI CONSIGLIERI” - LA RAGAZZINA SI FA FOTOGRAFARE ANNOIATA IN PLATEA POI LASCIA L’AUDITORIUM – VIDEO

Davos, Donald Trump contro gli ambientalisti ''profeti di sventura''

Giuliana Ferraino per www.corriere.it

donald trump a davos

Tutti pazzi per Trump, anche quest’anno che il climate change e l’appello per adottare un capitalismo inclusivo e sostenibile sono al centro del dibattito del World Economic Forum. Il presidente americano Donald Trump è in ritardo di una ventina di minuti sul programma, ma la folla di Davos lo attendeva pazienza per ore in piedi e per accaparrarsi un posto nella Congress Hall, strapiena. Ancora di più che nel 2018. Trump comincia a parlare alle 11.49.

greta thunberg annoiata dal discorso di trump a davos 1

Abito scuro, camicia bianca e cravatta rossa d’ordinanza. In 30 minuti di discorso, Trump non fa sorprese. Il messaggio è lo stesso di sempre: «Il sogno americano di nuovo qui, più grande, migliore e più forte che mai». Sotto la sua presidenza, l’America prospera: sono tornati le fabbriche («12 milioni, che saliranno 60 mila») e i posti di lavoro («sono stati creati 7 milioni id nuovi posti un numero impensabile», i salari stanno salendo di nuovo, gli investimenti tornano negli Stati Uniti (un quarto di tutti gli investimenti esteri diretti nella prima metà del 2019). A dispetto della Federal Reserve che «ha rialzato i tassi di interesse troppo in fretta e li ha tagliati troppo lentamente».

donald trump arriva a davos

La forza degli accordi commerciali

il tweet di donald trump prima di arrivare a davos

Trump cita l’accordo della fase 1 firmato con la Cina e anticipa che «presto comincerà il negoziato per la fase 2» e il nuovo trattato commerciale che ha sostituito il «disastroso Nafta». Sono il nuovo modello di trattato commerciale per il XXI secolo, afferma, un modello che «protegge il settore manifatturiere e i posti di lavoro». È stato possibile «grazie ai dazi, li useremo anche con altri. L’Europa è avvertita. Ma è solo l’inizio. Gli Usa, che hanno raggiunto l’indipendenza energetica, stanno per avviarsi verso «un periodo di crescita straordinaria», a dispetto delle previsioni del Fondo monetario che proprio ieri a Davos ha indicato un rallentamento per gli Usa. Grazie a «una massiccia deregolamentazione» e agli effetti dei nuovi trattati commerciali. L’unica concessione al tema della sostenibilità è l’annuncio, di cui si dichiara molto orgoglioso, che gli Stati Uniti aderiranno all’iniziativa del Wef di piantare mille miliardi di alberi entro il decennio.

greta thunberg annoiata dal discorso di trump a davos

world economic forum davos

«No a profeti di sventura»

Il riferimento agli ambientalisti è solo indiretto: «Dobbiamo respingere i profeti perenni della sventura. Questo non è il momento del pessimismo. Questo è il momento dell’ottimismo», ha detto Trump dopo l’intervento di questa mattina di Greta Thunberg. Nel suo intervento Trump ha aggiunto che «la paura e il dubbio non sono buoni consiglieri». «Per abbracciare e accogliere le possibilità di domani dobbiamo respingere questa apocalisse che ci era stata prospettata - ha insistito - Dobbiamo dimenticare quelli che ieri ci prospettavano un futuro buio e cupo». «Noi - ha affermato - non lasceremo succeda».

greta thunberg parla a davos greta thunberg lascia l'auditorium durante il discorso di donald trump a davos donald trump arriva a davos 2 donald trump a davos 1 greta thunberg davos il discorso di greta thunberg a davos greta thunberg a davos greta thunberg davos davos jet privati ed elicotteri l'arrivo di donald trump a davos visto dal cielo i jet privati all'aeroporto di zurigo per davos donald trump parla a davos e il fondatore del wef klaus schwab ascolta donald trump arriva a davos 3 greta thumberg a davos donald trump a davos 2 greta thunberg sul piedistallo a davos ivanka trump con il marito jared kushner a davos