22 apr 2021 19:37

ERDOGAN AL GUINZAGLIO – DOPO LA FRASE DI DRAGHI SUL “DITTATORE”, ANCHE BIDEN PREPARA UN CETRIOLONE PER IL SULTANO TURCO: L’AMERICA È PRONTA A RICONOSCERE UFFICIALMENTE PER LA PRIMA VOLTA IL GENOCIDIO ARMENO. L’ANNUNCIO DOVREBBE ARRIVARE SABATO, NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO DELLO STERMINIO DA PARTE DELL’IMPERO OTTOMANO – QUELLA DEL PREMIER ITALIANO NON È STATA AFFATTO UNA GAFFE…