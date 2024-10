ERDOGAN INVIA I SUOI OMAGGI PER L’ANNIVERSARIO DEL MASSACRO DEL 7 OTTOBRE: “ISRAELE PAGHERÀ IL PREZZO DEL GENOCIDIO CHE STA PORTANDO AVANTI DA UN ANNO A GAZA” – E TORNA A PARAGONARE NETANYAHU A HITLER: “COSÌ COME L’ALLEANZA COMUNE DELL’UMANITÀ FERMÒ I NAZISTI, LUI E LA SUA RETE OMICIDA SARANNO FERMATI. CON LE MORTI IN PALESTINA E LIBANO MUORE ANCHE L’UMANITÀ…”

Erdogan, Israele pagherà il prezzo del 'genocidio' a Gaza

(ANSA-AFP) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato, in occasione del primo anniversario della guerra in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre, che Israele pagherà il prezzo del "genocidio" a Gaza.

"Non bisogna dimenticare che Israele prima o poi pagherà il prezzo di questo genocidio che sta portando avanti da un anno e che continua tuttora", ha dichiarato su X.

"Così come l'alleanza comune dell'umanità ha fermato (Adolf) Hitler, (Benjamin) Netanyahu e la sua rete omicida saranno fermati allo stesso modo", ha aggiunto Erdogan, tornando a paragonare il premier israeliano al dittatore nazista.

"Come Turchia, continueremo ad opporci al governo israeliano, a prescindere dal costo, e invitiamo il mondo a unirsi a questa posizione onorevole", ha scritto il presidente turco nel suo messaggio su X, tornando ad affermare che con la morte di donne, bambini e innocenti in Palestina e in Libano, muore "anche l'umanità e il sistema internazionale".

