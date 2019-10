ERDOGAN, LA SITUAZIONE E’ SIRIA - DOPO OLANDA, NORVEGIA, FINLANDIA E GERMANIA, ANCHE L'ITALIA CHIEDE UNO STOP ALL'INVIO DI ARMI ALLA TURCHIA – DI MAIO: "L'EUROPA DEVE PARLARE CON UNA VOCE SOLA: NON PUÒ FARSI RICATTARE" - ALMENO 10 CIVILI UCCISI DAI BOMBARDAMENTI DELLE FORZE CHE PRENDONO PARTE ALL'OFFENSIVA DI ANKARA. SEI CIVILI SIRIANI SAREBBERO STATI UCCISI A SANGUE FREDDO DAI MILIZIANI FILO-TURCHI..

Da repubblica.it

Le forze turche hanno conquistato la città di Ras al-Ain, nel nord-est della Siria, uno dei due ingressi principali dell'offensiva di terra turca. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara in un comunicato. L'operazione avviene 4 giorni dopo l'inizio dei bombardamenti contro le milizie curde sostenute dall'Occidente. "Al termine delle operazioni coronate con successo nell'ambito dell'offensiva 'Fonte di pace', la città di Ras al-Ain situata all'est dell'Eufrate è passata sotto il nostro controllo", si legge nella nota. Alla notizia, tuttavia, hanno risposto le autorità curde secondo le quali Ras al-Ain sarebbe ancora in mano loro.

Un'autobomba è invece esplosa la notte scorsa nei pressi di una prigione dove sono detenuti militanti dello Stato islamico nel nordest della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, secondo cui l'esplosione è avvenuta nei pressi della prigione centrale nel distretto di Ghuwaran, nella città di al-Hassakah. Sul posto sono accorse le Forze democratiche siriane, con rinforzi per evitare la fuga dei detenuti. Non si registrano vittime. Il portavoce delle forze curde Mustafa Bali ha attribuito la responsabilità dell'attacco all'Isis, che aveva già colpito ieri con un'autobomba a Qamishli, provocando la morte di tre civili.

Sei civili siriani sono stati uccisi sommariamente a sangue freddo da miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le sei vittime sono state uccise con raffiche di mitra. I civili, secondo il racconto non verificabile in maniera indipendente, sono stati radunati di fronte a un muro nei pressi dell'autostrada M4 che attraversa il Nord-Est siriano.

Almeno altri 10 civili sono stati invece uccisi dai bombardamenti delle forze turche e siriane che prendono parte all'offensiva di Ankara. Lo ha fatto sapere l'Osservatorio siriano dei diritti umani, precisando che quattro tra le vittime civili sono state uccise da un raid dell'aviazione turca vicino a Ras al-Ain, mentre fuggivano in auto.

Ieri, le forze turche impegnate nell'offensiva contro i curdi nel nord della Siria, avevano bombardato per sbaglio uomini delle forze speciali americane presenti nell'area. Lo ha riporta Newsweek citando fonti dell'intelligence curdo-irachena e un alto funzionario del Pentagono. Le forze Usa, una compagnia formata da 50 a 100 uomini, stavano operando sulla collina di Mashtenour nella città di Kobane e sarebbero state raggiunte da colpi di artiglieria sparati dalle postazioni turche, nonostante Ankara dovrebbe sapere dove si trovano truppe americane. Non risultano feriti tra i soldati americani ma fonti locali curde riferiscono di due soldati francesi feriti. "Le posizioni terroristiche Pkk/Pyd-Ypg sono state colpite da terra e aria.

Il ministero della Difesa turco ha smentito di aver colpito un check-point americano nelle vicinanze di Kobane. "Sappiamo dove si trovano le basi della coalizione e colpire basi americane è fuori discussione. Nessun check point americano è stato colpito", ha fatto sapere con un comunicato. Mentre su Twitter ha affermato che "il numero totale di terroristi neutralizzati ha raggiunto i 415".

Nella notte una nota del Pentagono conferma l'episodio: "Le truppe americane si sono trovate sotto il fuoco dell'artiglieria" turca nella città controllata dai curdi Kobane, nel nord della Siria, alle 21 ora locale. I raid ha colpito "a poche centinaia di metri" dalla zona di sicurezza dove Ankara sa che gli Usa sono presenti. "L'esplosione è avvenuta a poche centinaia di metri da una location fuori dalla zona del meccanismo di sicurezza in un'area dove i turchi sanno che sono presenti forze Usa" ha detto in una nota il capitano della Navy Usa Brook DeWalt.

Il Pentagono ha anche confermato che non ci sono vittime o feriti nel raid di Ankara. "Le truppe Usa - ha continuato un portavoce del Pentagono - non si sono ritirate da Kobane".

Intanto iniziano le prime reazioni europee. David Sassoli, presidente del parlamento europeo, ha detto al Forum Coldiretti di Cernobbio che la possibilità che il Parlamento europeo possa decidere sanzioni alla Turchia se non interromperà l'attacco in Siria "è oggetto di discussione e di riflessione anche in queste ore". Mentre Luigi Di Maio ha detto che sulla Siria "l'Europa deve parlare con una voce sola: non può farsi ricattare".

Tutte le forze militari straniere presenti in Siria "illegalmente", e quindi senza il consenso del governo di Bashar al-Assad devono lasciare il Paese. E' la richiesta del presidente russo, Vladimir Putin, il quale ha sottolineato che la Russia discute questo problema con l'Iran, la Turchia e gli Stati Uniti. "E' qualcosa che dico apertamente ai nostri colleghi: il territorio siriano deve essere liberato dalla presenza militare straniera e l'integrità territoriale siriana deve essere ripristinata", ha detto Putin, a pochi giorni dopo di un viaggio in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.

Dopo l'Olanda, Norvegia e Finlandia, anche la Germania ha detto stop alle armi alla Turchia: "Vista l'offensiva militare nel Nord-Est della Siria - ha spiegato a Bild, citata da Reuters - il governo non rilascerà altre nuove licenze per tutti gli equipaggiamenti militari che potrebbero essere utilizzati in Siria". Nel 2018 le esportazioni tedesche di armi in Turchia ammontavano a 243 milioni di euro, ovvero un terzo del totale delle esportazioni di armi.

