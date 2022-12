12 dic 2022 13:33

ERDOGAN TORNA A RECITARE LA PARTE DEL MEDIATORE MA IN REALTÀ BADA AI CAZZI SUOI – IL PRESIDENTE TURCO HA TELEFONATO SIA A PUTIN SIA A ZELENSKY PER RILANCIARE IL FRAGILE ACCORDO SUL GRANO – IN REALTÀ IL “SULTANO” HA COLTO L'OCCASIONE PER CHIEDERE A “MAD VLAD” DI “RIPULIRE” IL NORD DELLA SIRIA DALLE MILIZIE CURDE E PER TORNARE A DISCUTERE DELLA TRASFORMAZIONE DELLA TURCHIA IN UN HUB PER LE ESPORTAZIONI DI GAS RUSSO…