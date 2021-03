ERRARE È UMANO, PERSEVERARE È POLITICA! - CECCARELLI: “ZINGARETTI È RICASCATO IN TENTAZIONE D'URSO E RENZI È VOLATO DI NUOVO NELLA PENISOLA ARABICA. SMARRITI GLI IDEALI, IL RIFORMISMO ONDEGGIA TRA BARBARA CARMELITA FLUORESCENTE E QUALCHE ALTRO RINASCIMENTO MEDIORIENTALE SULLE TRACCE DI ABRAMO. SUCCEDE A MOLTI, MA IN CASO DI PROLUNGATA PERSISTENZA È COSÌ CHE DA PERSONAGGI SI DIVENTA MASCHERE, POI MACCHIETTE E CARICATURE”

Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”

barbara durso nicola zingaretti 5

Sed diabolicum perseverare , per dirla con spropositata solennità. Ma intanto dopo il tweet di sostegno Zingaretti è ricascato in tentazione D' Urso e Renzi è volato di nuovo nella penisola arabica.

Non si dirà qui che è un ritorno sul luogo del delitto perché la mega ospitata in una trasmissione trash o il soggiornone extralusso a Dubai non costituiscono reato, e magari ci scappa una querela (Renzi ha dato mandato contro la Stampa , poi forse spiegherà meglio).

MATTEO RENZI – INTERVISTA CON BIN SALMAN

Ma intanto colpisce che le due repliche si siano accavallate in un simultaneo accanimento che sa di sfida, tigna, ostentazione e un po' anche di faccia tosta. Smarriti gli ideali, oppure riconvertiti al regime delle opportunità, il riformismo ondeggia tra Barbara Carmelita fluorescente e qualche altro Rinascimento mediorientale sulle tracce di Abramo.

matteo renzi mohammed bin salman

Questione preliminare: chi glielo fa fare? Boh. Al di là dei dubbi di giornata - e scontando che ben altro angustia i destini collettivi - sembra quasi che l' Aridaje si stia impossessando della scena pubblica; oppure, vai a sapere, ecco che i due leader "intignano" per farsi belli, liberi, coraggiosi, caparbi e incrollabili nelle loro convinzioni.

barbara durso nicola zingaretti

Nel caso specifico l' ostinazione di Zingaretti segnala un che di liberatorio e forse, a parte la scelta di piegare Live-Non è la D' Urso ai canoni del gramscismo, l' inizio di una qualche metamorfosi. Detta con brutalità: Nicola si è scocciato del suo personaggio, vuole romperne schemi e confini, evadere dalle aspettative e presentarsi al grande pubblico - non a quei serpenti del Pd - come gli pare e piace.

RENZI FA UNA CONFERENZA IN ARABIA SAUDITA

Rimuginate da troppo tempo, bofonchiate durante gli interminabili tavoli dell' ipocrisia («me ne vado alle Maldive»), scritte e riscritte, le dimissioni lasciano intravedere una crisi certo politica, ma anche una sofferenza molto personale.

Forse ora nemmeno lui sa cosa vuole, l' unica certezza è stoppare il disagio; e quindi, se serve, togliersi sia il sassolino delle critiche che il gusto di andarci, dalla D' Urso. Mite e salutare stizza in prime time , sublimazione e marketing, la post-politica vive di questa roba - e intanto Draghi governa senza guardare Carmelita.

BARBARA D'URSS - CARLI

Renzi è tutt' altra storia, pizzicato laggiù per caso. Esiste un' ampia letteratura sul complesso rapporto che egli intrattiene con gli aspetti più concreti e appariscenti del potere, mezzi di trasporto, comfort, viaggi, etc. Non si sa bene che è successo. Dire che sono affari suoi è molto umano, ma altrettanto ingenuo perché Dubai è strasocial, piena di italiani e prima o poi ti beccano. Per cui first reaction shock .

Ma la successiva insistenza e l' ostentata insensibilità alle critiche appare in questo frangente una scelta obbligata. Per cui, sorpreso ancora da quelle parti, il Renzi d' Arabia bis è costretto a rilanciare. Una faccenda di temperamento, ma anche di tecnica e di storia politica essendo il suo nome inciso nell' albo d' oro dei "rilancisti" insieme a Crispi, Mussolini, Fanfani, Craxi, Berlusconi, D' Alema, più Salvini tornato al Papeete e Grillo candidato a leader del Pd.

tweet sulla difesa della durso by zinga

Quanto tutto questo rafforzi la credibilità della classe politica è già più difficile dire. Sia nell' uno sia nell' altro caso Renzi e Zingaretti sembrano ben lontani dalle atmosfere e dai luoghi che segnano il momento. Succede a molti, ma in caso di prolungata persistenza è così che da personaggi si diventa maschere, poi macchiette e caricature.

barbara durso nicola zingaretti 1 tweet sulla difesa della durso by zinga 9 tweet sulla difesa della durso by zinga 8 tweet sulla difesa della durso by zinga 7 tweet sulla difesa della durso by zinga 3 tweet sulla difesa della durso by zinga 2 tweet sulla difesa della durso by zinga 6 barbara durso nicola zingaretti 2