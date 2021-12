3 dic 2021 12:01

ESCI DA QUESTO BLOG, GIUSEPPE! - CONTE HA UN BISOGNO DISPERATO DI VISIBILITÀ E STA TRATTANDO CON GRILLO: VUOLE UTILIZZARE IL BLOG DELL’ELEVATO DI TORNO COME “MEGAFONO” DEL PARTITO, DIETRO COMPENSO. MA IL COMICO, INGUAIATO DAL RINVIO A GIUDIZIO DEL FIGLIO, NON VUOLE ESPORSI TROPPO - PEPPINIELLO TENTA LA TREGUA CON DI MAIO: “DOBBIAMO LAVORARE PER LA PACE”. CHI È, MADRE TERESA DI VOLTURARA? - E INTANTO PER EVITARE UNA FIGURACCIA COME AL SENATO, FA UN PASSO INDIETRO SUL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA: RITIRATA LA CANDIDATURA DI VITTORIA BALDINO...