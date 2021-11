ESPOSIZIONE CAPITALE - GIAMPIERO MASSOLO, PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE DI EXPO 2030, È FIDUCIOSO SULLA CANDIDATURA DI ROMA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE: “CREDO IN QUESTA CITTÀ. ABBIAMO CANDIDATURE TEMIBILI ACCANTO ALLA NOSTRA. CIASCUNO HA PUNTI FORTI E PUNTI DEBOLI, TUTTI CERCHERANNO DI FAR VALERE AL MASSIMO I PROPRI PUNTI DI FORZA E NESSUNO FARÀ SCONTI…”

(ANSA) - "Sono molto fiducioso, ma ci sarà tanto da fare". Lo dice il presidente del comitato promotore di Expo 2030, l'ambasciatore Giampiero Massolo, nel corso di un punto stampa con i giornalisti a Roma.

"Se non fossi fiducioso non mi sarei gettato nell'impresa - aggiunge -. Credo in questa città, che considero mia anche se non sono nato qui". "Abbiamo candidature temibili accanto alla nostra - spiega -, altre quattro: Busan in Corea del Sud, Odessa in Ucraina, Riyad in Arabia Saudita e Mosca in Russia. Ciascuno ha punti forti e punti deboli, tutti cercheranno di far valere al massimo i propri punti di forza e nessuno farà sconti".

