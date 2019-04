JENA: “MI DISPIACE PER ZINGARETTI, MA L'UNICO SISTEMA PER FERMARE SALVINI È VOTARE LA CARFAGNA”. MA DA FORZA ITALIA SMENTISCONO: NELLE LISTE NON C'E' – L’IPOTESI DELLA CANDIDATURA, VISTA COME UNA SFIDA A TAJANI, AVEVA SCOSSO IL PARTITO - IL GIALLO DELLA NOTA CHE LA ACCUSA DI “GOLPE" CONTRO BERLUSCONI: DA CHI E' STATA FATTA USCIRE? LA RONZULLI NEGA... - TEMEVANO CHE LA CARFAGNA PRENDESSE ANCHE PIÙ VOTI DEL CAV