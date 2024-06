9 giu 2024 21:47

GLI EUROPEISTI TRACOLLANO MA URSULA NON SE N’È ACCORTA: “ABBIAMO VINTO, FERMEREMO GLI ESTREMISTI” – LA VON DER LEYEN GIOISCE PER LA “VITTORIA” DEL SUO PARTITO, LA CDU, IN GERMANIA, E PER QUELLA DEL PPE IN UNIONE EUROPEA: “NESSUNA MAGGIORANZA POTRÀ ESSERE FORMATA SENZA DI NOI, COSTRUIREMO UN BASTIONE, SIAMO UN’ANCORA DI STABILITÀ” – L'ALLEANZA TRA POPOLARI, SOCIALISTI E LIBERALI REGGE: DOVREBBE RAGGIUNGERE QUOTA 400 SEGGI, MA LE FORZE DI DESTRA AVANZANO INESORABILMENTE (VEDI ALLA VOCE FRANCIA)