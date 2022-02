28 feb 2022 12:46

EVVIVA, ARRIVANO I BIGLIETTONI! - VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA PRIMA RATA DI FINANZIAMENTI PER L'ITALIA DA 21 MILIARDI DI EURO DAL RECOVERY FUND - BRUXELLES HA ADOTTATO OGGI UNA VALUTAZIONE PRELIMINARE POSITIVA DELLA RICHIESTA AVANZATA DA ROMA A FINE DICEMBRE, CERTIFICANDO IL RAGGIUNGIMENTO DEI 51 OBIETTIVI PREVISTI NEL PNRR PER IL 2021...