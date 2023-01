“QUESTA DESTRA È IMPREPARATA A GOVERNARE”. PAROLA DEL SOCIOLOGO GIUSEPPE DE RITA - "TROPPI SLOGAN E TANTI DIETROFRONT SULLA BENZINA, SUL POS, SUI RAPPORTI CON L'EUROPA, SULLE PENSIONI. GOVERNARE NON È FARE CAMPAGNA ELETTORALE. DEL RESTO ANCHE MELONI NON FA PIÙ PROCLAMI, HA ABBASSATO I TONI" - "IL PREZZO DEI CARBURANTI, INDICATORE STRATEGICO PER GLI ITALIANI, È LA PRIMA VERA DELUSIONE DEGLI ELETTORI DI DESTRA. MA CI VORRANNO DUE ANNI PRIMA CHE…”